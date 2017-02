Gonzalo i el Barça Lassa superen un Flensburg desganat

El Barça Lassa d'handbol ha guanyat aquesta tarda el Flensburg i és més a prop de classificar-se directament per als quarts de final de la Lliga de Campions (26-23). Les moltes baixes que arrosseguen els alemanys i la gestió estranyament conservadora del seu entrenador Ljubomir Vranjes ha descafeïnat el partit, amb tons de simulacre. Poc o gens s'ha assemblat al de l'anada (27-28), maco, disputat. Cap dels dos equips, de fet, s'ha acostat a la versió d'aquell 5 d'octubre del 2016.

Els de Xavi Pascual no han fet el seu millor partit. Tampoc ho han necessitat perquè no s'han arribat a sentir exigits al màxim, a excepció d'un breu parcial durant la primera meitat. La situació li ha permès rotar i seguir perfilant la seva identitat. El conjunt blaugrana és pràctic, vertical i molt perillós quan s'acosta a l'altra porteria. A força de ser anticipatiu en defensa –Filip Jícha, el gran protagonista– i córrer al contraatac ha obert una escletxa d'entrada (4-1) i ha marcat territori. Encara, però, no té un model definit que li permeti competir de memòria.

Els de la Bundesliga, sí. L'equip alemany fa quatre anys que fa el mateix handbol combinatiu i molt ràpid que el va fer campió d'Europa l'any 2014. La pilota crema al seu atac posicional. Però no la rifen. La idea de Lauge Schmidt i Kentin Mahé és moure-la amb criteri fins que troben una situació clara de llançament (8-8, min 20). Els locals només recuperen aquesta versió, la seva de fa no més d'un any, quan Raúl Entrerríos surt a pista. Lasse Andersson està millorant com a director de joc, però encara no té el talent col·lectiu ni la capacitat de lectura de l'internacional espanyol. És la carta diferent de la baralla de Pascual tot i no estar bé físicament i haver perdut la condició de titular indiscutible. A banda de sumar en atac, fonamental, tenir la possessió i desgastar el contrari ajuda l'equip a fer-se seu el control del partit (16-12 al descans).

Aquest ha de ser i és el camí a seguir. Provar sort amb xuts precipitats, com la majoria que ha intentat un desentonat Kiril Lazarov, només alimenta el descontrol i beneficia el rival. El d'aquesta tarda, però, no ha demostrat tenir un interès especial en el triomf. L'absència del central defensiu i capità Tobias Karlsson i la dels especialistes Thomas Mogensen i Johan Jakobsson, entre d'altres, sembla haver obligat el Flensburg a replantejar l'estratègia. Vranjes ha decidit reservar alguns dels seus millors jugadors i oblidar-se del marcador.

Les mitges tintes han acabat tornant a topar amb Gonzalo Pérez de Vargas, el millor al parquet (17 aturades i gairebé un 50% d'efectivitat sota pals). El porter ha tornat a decidir. Està fent un gran 2017, després d'un començament de temporada irregular. Sempre apareix per dissimular els errors dels companys i aturar els intents de reacció rivals. A banda d'aturar molt, que ho fa, atura les pilotes importants i fa aixecar els seguidors. El toledà és –probablement– el jugador que més bé esperona el Palau Blaugrana, orfe d'animació des de la renúncia presencial del grup d'animació dels Dracs. L'afició, aquesta sí sempre fidel, segueix gaudint del gran rendiment continental del seu equip, que continua acostant-se a les portes de Colònia. El Kiel, el pròxim rival en aquesta recta final de la fase de grups.