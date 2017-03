Jaume Fort, nou president de la Federació Catalana d'Handbol

Jaume Fort és el nou president de la Federació Catalana d'Handbol (FCH). L'exporter del Fraikin Granollers ha guanyat aquest dissabte les eleccions a la presidència de l'entitat i, a l'espera d'una improbable impugnació, substituirà Tomàs Moral després de 12 anys de mandat. La seva candidatura, 'Handbol som tots', s'ha imposat amb 52 vots a la proposta continuista de Josep Puigrodon Furne, que n'ha sumat 43.

"Estem disposats a donar-ho tot per aconseguir que el nostre handbol arribi tan lluny com sigui possible. M'agradaria donar les gràcies a tots els meus companys, que han treballat al meu costat per aconseguir aquest resultat. També vull agrair la confiança dels clubs i els estaments que ens han votat", ha comentat el nou màxim responsable de la FCH fins al 2021 minuts després d'anunciar-se la victòria electoral. Aquest posicionament és clau.

Tot i no haver guanyat amb una immensa majoria, els actors que conformen la disciplina han entès que calia renovar i especialment sacsejar la direcció de l'entitat, amb una manca d'iniciativa alarmant des de fa molts anys. El cicle de Moral, enèrgic al començament, va acabar fos entre decisions poc salomòniques, problemes financers i una crisi que va poder diluir la Federació. L'era de Fort intentarà restablir l'equilibri i l'excel·lència estructural de l'handbol, un esport que ocupa "un paper principal al país", segons va apuntar fa uns mesos el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras i Albà.

Experiència, voluntat i canvis

La seva experiència com a jugador d'elit l'avala. A la pista va ser un porters de referència dels anys 90. El seu rendiment a Granollers, a l'Alzira valencià i a Cantàbria el van dur a penjar-se el bronze olímpic amb la selecció espanyola a Atlanta 1996 i la plata al campionat europeu d'Espanya 1996. La seva solvència es va traslladar als despatxos com a president de l'Associació de Jugadors i fundador i màxim responsable del sindicat europeu de jugadors.

540x306 L'equip de la proposta de Jaume Fort / HANDBOL SOM TOTS L'equip de la proposta de Jaume Fort / HANDBOL SOM TOTS

Una persona d'handbol per encapçalar la Federació més potent i regular en l'àmbit esportiu d'Espanya. Els canvis que proposa Fort seran notables, però no dràstics. Destaca la iniciativa de renunciar al sou de president executiu per rebaixar el deute que acumula la FCH, i així trencar radicalment amb el panorama més recent.

'Handbol som tots' pretén "reduir despeses prescindibles i atreure nous recursos econòmics" en forma, principalment, de patrocinadors. Una altra de les grans novetats serà la creació de la figura de director tècnic. L'actual entrenador de l'Handbol Sant Martí Adrianenc, Pedro Pérez Zarzosa, campió d'Espanya en diverses ocasions amb la selecció catalana, ha estat l'escollit per gestionar i liderar aquesta parcel·la del projecte.