Noddesbo anuncia que deixa el Barça

Jesper Noddesbo ha anunciat aquest matí que deixarà el Barça Lassa d'handbol a final de temporada. El pivot ha decidit posar punt i final a la seva etapa de 10 anys vestint la samarreta blaugrana en una roda de premsa a la Ciutat Esportiva Joan Gamper entre silencis, aplaudiments i llàgrimes. "Avui sóc aquí per anunciar la meva marxa. No ha estat fàcil prendre aquesta decisió, però era necessària. L’he pres amb temps, pensant en la meva família, en el futur. He viscut el meu somni. He format la meva família. M’enduc dues catalanes al sarró, les meves filles", ha comentat, amb problemes per articular el seu discurs davant els seus companys i Joan Blade, Albert Soler i David Barrufet, els pesos pesats vinculats a la secció.

L'entitat i el capità, de 36 anys i amb un palmarès de 38 títols, han arribat a un acord per rescindir el seu contracte, que finalitzava l'estiu de 2018. La manca de protagonisme ha precipitat l'adéu del jugador, que posarà rumb a Dinamarca. "Tornaré al meu país. Ara mateix no puc donar més informació. El meu rol havia canviat. Jo vaig acceptar la situació, havia d’ajudar l’equip. Creia que ho tenia clar. Ara entenc que no, que tot és molt més difícil", ha dit, entre glops d'aigua.

"Ho hem guanyat tot, però els somnis tenen un temps, un final. El meu cap em diu que haig de marxar, el meu cor està tremolant. Aquí deixo els meus millors anys, amics, un equip espectacular. Estic molt agraït per haver pogut formar part d'aquest vestidor. Sou els millors dins i fora de la pista. Creia que era una bona idea donar les gràcies. Gràcies a la meva dona, a Enric Masip i Xavier O'Callaghan per fitxar-me, l'staff, a l'equip mèdic, a la directiva, el president, a Pasqui per la seva confiança i a David Barrufet", ha explicat.

L'exporter, al seu costat, s'ha volgut sumar a la llista d'agraïments. “ Encara recordo quan el Jesper va arribar al 2007, amb el cabell curt, sense barba. Has crescut com a jugador, com a persona. Destacaria la seva persona. La petjada que has deixat aquí seguirà viva i ajudarà els joves del futur. Gràcies pels anys que vam compartir com a companys d’equip. Avui és un dia trist i feliç, perquè tornes a casa”, ha comentat.

Soler també ha destacat la seva personalitat: "Com a màxim responsable de les seccions tinc una norma: Guanyar el màxims títols possibles amb el major nombre de jugadors formats a casa. No vas començar a jugar a Barcelona, però creiem que formes part d’aquesta família. Sempre seràs d’aquesta casa". Noddesbo volia acomiadar-se públicament. Era l'últim desig d'un jugador que s'ha dedicat a sumar. "Vull acabar amb una frase que vaig dir el dia del meu adéu: 'L’handbol sense dolor és com l’amor sense petons'. No sé què fareu sense mi", ha rematat, ara sí amb un somriure.