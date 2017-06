Malabars tàctics per guanyar el Barça Lassa

“L’escollit és l’ HC Vardar”. El sorteig de les semifinals de la Lliga de Campions va provocar més d’un sospir d’alleujament entre l’afició del Barça Lassa d’handbol. Els macedonis són el finalista menys glamurós dels que disputaran a partir de demà la final four, amb una trajectòria a Colònia fins ara inèdita i una plantilla farcida de jugadors de perfil mediàtic mitjà. T’emparelles amb el rookie i evites el París Saint-Germain dels Karabatic i el Veszprém, vigent subcampió, que es mataran entre ells. La disposició del taulell és un win-win enganyós. “Que ningú es confongui: el Vardar és un grandíssim equip”, adverteix Xavi Pascual. L’entrenador jutja, sobre el paper, les estadístiques i els vídeos, que demostren que el Barça haurà de suar si vol lluitar pel ceptre continental. Serà un duel total, sobre el parquet i especialment a la banqueta, raó de l’èxit dels de Skopje. El val·lisoletà Raúl González, segon de Talant Dujshebaev al Ciudad Real, i el vallesà David Davis han dotat els negre-i-vermells d’un estil molt interessant, de consistència defensiva, anticipació, velocitat i moltíssima mobilitat de pilota.

“És difícil fer la preparació d’un duel contra un equip que té diferents opcions de treballar en atac i en defensa". Xavi Pascual Tècnic del Barça Lassa

El seu projecte camina entre l’àlbum de cromos que tant s’estila a Europa i el col·lectiu rodó a què aspira qualsevol club. “És difícil fer la preparació d’un duel contra un equip que té diferents opcions de treballar en atac i en defensa. Si fessin dues coses, podríem recalcar una sèrie de detalls, però no és el cas”, analitza Pascual a l’ARA. Els balcànics tenen un perfil diferent del dels altres grans equips del circuit. En camp propi, defensen normalment obert, amb un 5:1 que pressiona la primera línia i que s’obre més o menys en funció del jugador que fa tasques d’avançat. “Crec que ni ens perjudica ni ens beneficia. Molts cops és una qüestió de fer molt bé les coses. També pots estar molt fi i errar contra el porter. Conec el Raúl, i ell a nosaltres. Sé que té moltes variants al cap i és capaç de buscar solucions a qualsevol situació”, segueix el tècnic barceloní.

El ventall de recursos es trasllada a l’atac posicional, que té en la circulació la seva premissa fonamental. I l’home que el fa funcionar és Luka Cindric, un central croat de poc més de 1,80 m d’alçada, capaç de desequilibrar, generar espais i penetrar fins als sis metres.

Un balanç de 12 triomfs i 4 derrotes

Gairebé sense jugadors locals (dos per convocatòria), el Vardar hipoteca gran part de les seves aspiracions en Cindric, Alex Dujshebaev, Joan Cañellas i l’eficàcia d’Arpad Sterbik. Amb tots ells entonats, l’equip ha signat aquest curs un balanç de 12 victòries i 4 desfetes, de manera que ha aconseguit el lideratge del Grup B i s’ha classificat per a la fase final de la Champions, en escombrar el Flensburg (24-26 i 35-27).

"Van ser primers de grups, són molt complets i tenen un gran nivell. Tinc fe en els meus homes” Raúl González Tècnic del HC Vardar

“Només si tornem a jugar així, tindrem opcions d’endur-nos l’eliminatòria, perquè el Barça farà el seu millor handbol. Els culers són un equip excel·lent. Van ser primers de grups, són molt complets i tenen un gran nivell. Ens hem de preparar bé, tan bé com puguem. Tinc fe en els meus homes”, explica González. L’exigència de l’escenari i la seva etiqueta de debutant podrien fer trontollar el seu rendiment. “Hem d’estar centrats en l’objectiu. El cap de setmana té milions de coses que et poden distreure: periodistes, xous, tota la graderia, etc. Hem de tenir clar què hem vingut a fer a Colònia. Aquest ha de ser el camí”, apunta Sterbik, veterà. Timur Dibirov, en la seva particular línia de caos i passió exagerada, ho sintetitza encara millor: “Tornarem a casa amb l’últim vol”.