Qatar i la moda passatgera de l’handbol

El Barça Lassa d’handbol inicia aquest divendres la temporada oficial i la cursa cap al 7 de 7 en títols amb la disputa de la Superglobe de Qatar. Invitació de la Federació Internacional (IHF) en mà, els blaugranes arrenquen motors als quarts contra l’Espérance Sportive de Tunísia, subcampió de la Lliga de Campions africana (12.00 h), i mirant de reüll el possible encreuament de semifinals contra el Vardar macedoni. "Són partits que ens exigiran. El Mundial de Clubs és especial, com tots els campionats que disputem", comenta Xavi Pascual. L'expedició, integrada pels 15 jugadors disponibles i l’extrem del filial Aleix Gómez, torna a la seu de la Copa del Món del 2015, un país que cada cop respira menys handbol.

La disciplina viu "un moment d’impàs" molt cru, lluny del boom del 2013 amb l’arribada de Valero Rivera, diu Toni Gerona, seleccionador de Tunísia. "Van contractar-lo [Rivera] perquè volien els millors, un equip guanyador i crear una estructura de treball. Hi havia el dubte de cap on anava el projecte, com ara", analitza a l'ARA. El barceloní coneix bé la disciplina de l'ecosistema a Doha en viure’l, rodejat d’èxits, durant dos anys com a entrenador de l’El-Jaish. El també extècnic de la secció blaugrana apunta que l’escletxa és profunda, i s’obre, com no podia ser d’una altra manera, pels petrodòlars: "El pressupost a Qatar és unificat. Al mateix sac hi ha l’exercit, l’esport, tot. La gestió del capital funciona per prioritats. Ara s’ha decidit apostar pel futbol, de cara al Mundial del 2022. Les subvencions a l’handbol s’han reduït moltíssim, han desaparegut clubs, no hi ha espònsors i la incertesa és preocupant".

L'acció-reacció

La crisi econòmica afecta treballadors, tècnic i jugadors internacionals

L’handbol és una moda que sembla haver caducat. Gerona ha patit el canvi de rumb en primera persona. "Mesos enrere em van informar que el meu club i el Lekhwiya es fusionarien. A l’'staff' ens asseguraven que es respectarien els contractes, però a mi això no em solucionava res, jo volia estabilitat esportiva, saber quina plantilla tindria. No hi havia estabilitat. Els treballadors del club avui encara esperen saber què passarà. I els jugadors internacionals, també. I és greu: Daniel Saric no sap on jugarà a partir de setembre", afirma.

El català és crític amb la gestió del projecte esportiu asiàtic: "La planificació no existeix. Les coses es fan dia a dia, i tot pot canviar en 24 hores. Aquí, sense diners, no hi ha evolució. Les coses tampoc estan bé a les categories inferiors. La competitivitat del primer equip segurament es mantindrà perquè hi ha Valero Rivera, però no crec que hi hagi un mitjà termini, ja no parlo de futur", confessa. El que sembla clar és que la celebració del Mundial de Clubs a terres qatarianes té cada cop menys sentit.

"Fa la sensació que és una cosa puntual. No s’ha utilitzat l’handbol com a eina de promoció de l’handbol. L’afició que hi assisteix és de mentida. Els ciutadans no hi van, ni als tornejos domèstics. L’organització només porta gent a les semifinals i les finals, literalment. Agafen els treballadors de les obres, els paguen i els porten al pavelló", comenta. El tècnic està tranquil, tot just establint-se encara a Tunis, i satisfet amb la seva nova situació. "L’estil de vida també canvia. Parlem d’un país mediterrani, semblant al nostre, a hora i mitja de casa. Professionalment és un pas endavant, no hi ha cap dubte. Aquí l’handbol és el segon esport del país i el combinat nacional és un habitual dels Mundials i Jocs Olímpics. El potencial dels jugadors és enorme, alts i amb molts quilos. Aniré fent tecnificacions cada setmana per reforçar els automatismes tàctics", diu, sempre competitiu.