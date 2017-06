Cindric i el Vardar ensorren la Champions del Barça

Ivan Cupic controla la pilota, surt en circulació trepitjant la línia dels nou metres, sense opcions de penetrar, massa alliberat. El croat aixeca el cap i connecta amb Luka Cindric, que arriba com una fletxa a la part central de l'àrea i davant Viran Morros destrossa l'escaire esquerra de Gonzalo Pérez de Vargas. El Vardar s'enfonsa, el Lanxess Arena s'enfonsa i el Barça Lassa, que en cap cas havia merescut un desenllaç així, també. El conjunt culer va caure ahir eliminat de la 'final four' de la Lliga de Campions (26-25) de la manera més cruel contra un bon HC Vardar, que s'enfrontarà avui al París Saint-Germain pel títol continental (18.00 hores, Esport3). Ho va tenir a tocar, tot i jugar amb un set inicial de debutants a Colònia, un lateral dret titular de 19 anys, i les aturades d'un immens Arpad Sterbik (13). "Sabíem que el partit seria molt igualat. Que es resolgui al darrer segon ho demostra. No podem trobar una lectura fàcil, hauríem d'analitzar errors individuals. Caure així no és cruel. Aquestes coses passen. L'important era no tenir la sensació de no haver estat a l'alçada", comentava Pascual, resignat. No tenia motius per retreure res. Els seus homes van mostrar passió i competitivitat des de l'inici.

No hi havia millor manera de començar que fer bona la teva defensa, signar una aturada del porter, recuperar dues pilotes pilota i fer gol de contraatac. Era la via fàcil per superar la defensa dels homes de Raúl González, un 5:1 obert i amb tres canvis d'especialista. La proposta obligava Raúl Entrerríos a jugar als onze metres, tenir paciència, moure l'avançat i obrir espais per a les trajectòries de Wael Jallouz i Dika Mem, fent de veterà un cop més. El Barça va sumar la seva característica mobilitat a l'encert del lateral tunisià. El col·lectiu a ple rendiment i els macedonis agafant oxigen gràcies a les exclusions arbitrals a l'àrea del Barça. La banqueta balcànica no havia trobat la tecla de l'èxit ofensiu fins llavors. La manca d'encert de Vuko Borozan a l'inici el va fer treure Joan Cañellas, també incapaç d'anotar, i posteriorment Igor Karacic. Gonzalo Pérez de Vargas sempre apareixia, en la línia de la versió total del partit de tornada dels quarts de final contra el Kiel. Però encadenar tres situacions de inferioritat numèrica en una part és un preu molt alt, fins i tot per a aquest equip. Dues intervencions d'Arpad Sterbik va fer que el Vardar marxés al descans amb el marcador a favor (13-12), el més difícil. L'ex del Ciudad Real havia d'aparèixer. No necessita jugar a ple rendiment des del xiulet inicial per aturar les pilotes decisives, com fan els grans porters.

Tenir un xut fàcil dificultava la seva tasca. Calia desplaçar els defensors, que habitualment perden la noció de l'espai i, per tant, la posició. Aquí Raúl Entrerríos, Dika Mem i especialment Timothey N'Guessan van estar d'excel·lent. L'internacional amb França va sortir uns minuts al primer període i va errar els tres llançaments que va intentar. Xavi Pascual el va tornar a asseure. "No et relaxis, tranquil, seràs molt important", li va dir el tècnic. El dretà va respondre sobre el parquet, amb moltíssima personalitat, i va mantenir el rol de golejador fins que Jallouz va tornar a sortir. Encerts, desencerts, bones i males decisions. El partit es jugava entre matisos i sempre al marge dels porters, independents, que alternaven gestos de luxe. Dos consecutius d'Sterbik van dibuixar un 20-18 perillós a només deu minuts per al final. No es podia dubtar. El Barça va aprendre la lliçó setmanes abans, a l'Sparkassen. Els catalans van saber encarar el tram decisiu de l'enfrontament amb cap fred per seguir buscant la passada extra, generalment als sis metres. Els nervis mínims de l'escenari eren innegociables. Els gols d'Ivan Cupic des de la línia de penal, Álex Dujshebaev i la figura d'Sterbik, sempre Sterbik, van fer que el Vardar eliminés el Barça. L'equip del canvi generacional, del projecte a llarg termini amb jugadors joves, marxa avui de la capital mundial de l'handbol per la porta gran. Abans, el partit per al tercer i quart lloc contra el Veszprem (15.15 hores, Esport3).