La final d’Europa, entre tres pals

L’hotel Radisson Blu de Colònia era ahir un rusc de periodistes d’arreu d’Europa intentant aconseguir la declaració reina dels finalistes de la Lliga de Campions d’handbol. Desenes de micròfons, operadors de càmera i llibretes guixades enmig d’un decorat personalitzat fins a l’últim detall. A uns metres de la gentada, Arpad Sterbik, còmode, amb xandall i xancles, l’ outfit oficial de les concentracions, s’escapava de la manera més subtil i sortia al carrer, caminava uns passos, girava la cantonada i es repenjava en una paret. En mirar a banda i banda, va treure una cigarreta de la butxaca i es va posar a fumar. Mirava al carrer, sense esma, aliè al xou mediàtic que arrossega la final four i les semifinals que disputa avui el seu HC Vardar contra el Barça Lassa (18 hores, Esport3). Només les preguntes d’un aficionat, una mica impertinent, van fer que es trenqués el seu moment d’evasió. Amb una mitja ganyota va llançar el filtre i va tornar al recinte. “És un jugador diferent. Quan tots estan intensos, sembla que dormi. Ha viscut moments de màxima exigència en tots els equips campions, hi està acostumat. No té nervis i això tranquil·litza”, comenten des de l’equip macedoni.

A uns metres, Gonzalo Pérez de Vargas es preparava un cafè i compartia rialles amb Filip Jicha. Va ser la manera més humana de celebrar la seva presència en el set ideal de la Champions d’aquesta temporada. “Estic molt tranquil”, diu, tot just en la seva segona experiència a la localitat alemanya com a membre -a tots els efectes- de l’equip. Els porters, com els esquerrans, diuen que són diferents, bojos incompresos, “sempre decisius sobre el Lanxess Arena”, segons Xavi Pascual. Ho va ser Mattias Andersson el 2014, Danijel Saric un any després i Slawomir Szmal en l’última edició. I Gonzalo i Sterbik, tot i els timings, ho són. L’un per precoç, pur talent, i l’altre per trajectòria, de les més àmplies de la disciplina. Abans que el toledà deixés amb 16 anys l’Amibal per enrolar-se en l’aventura de la seva vida, l’ex del Barça ja havia sigut nomenat millor jugador del món (2015), millor porter del Campionat del Món (2015) i tres vegades campió de la Lliga Asobal, a banda d’haver aixecat la primera de les tres Champions que llueixen al seu palmarès. “És un grandíssim jugador. Porta 15 anys al màxim nivell i ha demostrat que no només atura pilotes, sinó que és capaç d’entrar al cap dels xutadors i fer que vegin l’arc més petit. Estem preocupats”, diu.

Compartir dubtes

El duel i les comparacions són inevitables. La rèplica de la banda dels de Skopje és calcada: “Estem preocupats pel Gonzalo -confessa Raúl González-. És molt perillós i una de les grans amenaces d’aquest equip. Entenc que tots els finalistes poden guanyar el torneig, però la seva aportació fa que el Barça sigui clarament favorit”. L’espanyol i Pascual comparteixen estil, tendències de joc i opinió sobre el que serà -si no passa res estrany- titular avui al marc blaugrana: “És el porter que millor ha rendit i el millor d’Europa durant tota la temporada. Demà haurà de parar moltes pilotes si volem guanyar. Per a mi és un orgull tenir-lo al vestidor, que tothom reconegui el seu talent i la seva feina. Els atacs guanyen partits i les defenses guanyen títols”, comenta el preparador barceloní, decidit a arribar a la final i enfrontar-se al millor del PSG-Veszprém (15.15 hores). La premissa sempre ha funcionat contra els macedonis. El Vardar no sap què és guanyar els catalans en la màxima competició continental. El balanç té un to blaugrana intens: nou victòries i un empat en deu partits disputats. “El Barça ha canviat, ha sabut reciclar-se i segueix sent favorit. Ha estat molt bé durant tota la temporada, sense perdre partits. A Colònia, però, no sempre guanyen els favorits”, comenta Sterbik. Ell té la recepta: “Bé, si aturo 20 pilotes i tots els meus companys de camp fan tres gols cadascun, guanyarem segur”. Pérez de Vargas té deures.