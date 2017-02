El Barça Lassa derrota el Reus Deportiu i suma la seva 21a Copa (3-4)

El Barça Lassa ha aconseguit la seva 21a Copa del Rei d'hoquei patins. Els blaugranes s'han desfet del Reus Deportiu (4-3) en una final igualadíssima i que s'ha resolt en un últim minut d'infart. Pau Bargalló, autor d'un 'hat trick' i de la darrera diana del partit, i designat MVP de la final ha donat el triomf a l'equip de Ricard Muñoz.

Estava sent una Copa del Rei bastant igualada i competida i la final no ha decebut. Amb un pavelló d'Alcobendas ple, Barça i Reus han ofert un magnífic espectacle al parquet. "Hem acabat 3 a 4, ha estat un partit molt ofensiu i molt maco per a l'afició", destacava Aitor 'Pulpo' Egurrola, el porter i capità blaugrana.

El Barça, vigent campió, ha agafat distància amb els gols de Pau Bargalló (7') i Matías Pascual (17'), però ha vist com els reusencs ajustaven l'electrònic poc abans del descans, per mitjà de Raul Marín (22'). L'equip de Mariotti no ha perdut mai la fe i ha trobat l'empat per mitjà d' Albert Casanovas. Era el minut 39, en quedaven onze de joc per al desenllaç.

Bargalló ha tornat a posar amb avantatge el Barça, amb un xut des de mitja distància que ha descol·locat la defensa del Reus. Però dels del Baix Camp no han perdut la fe i quan faltava poc més d'un minut, Raul Marín s'ha inventat una jugada personal, amb mitja volta inclosa, que ha situat novament l'empat (49').

El partit semblava condemnat al desempat però llavors ha arribat una caiguda de Pablo Álvarez. Els àrbitres han assenyalat penal i Pau Bargalló no ha perdonat: inicialment la pilota ha tocat al travesser, però ell mateix ha esmenat l'error i ha fet el 3-4 a falta de 40 segons. El Reus Deportiu ja no ha tingut temps de reaccionar malgrat intentar-ho fins al darrer instant de partit.

"Ha estat una final molt emocionant. Sempre que ens posàvem al davant, ens empataven. Però hem sabut creure, hem sabut patir i al final ens hem endut el títol", rematava Egurrola. És el 21è títol per als blaugranes i la novena Copa que aixeca el Pulpo.