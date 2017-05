El Barça Lassa remunta a Reus i conquereix l'OK Lliga (4-4)

El Barça Lassa d'hoquei patins ha conquerit aquesta nit l'OK Lliga en empatar 4-4 a la pista del Reus Deportiu La Fira. El conjunt blaugrana havia de puntuar per sentenciar i obtenir el torneig domèstic, el quart de forma consecutiva, el 28è en la història de la secció. Els locals, segons a la taula de classificació, han venut cara la seva pell i han dibuixat un clar 3-1 en el marcador després d'un gran començament de partit.

Els culers, però, han capgirat el resultat després del descans amb gols d' Ordóñez, Gual i Pascual (3-4). Platero ha fet el definitiu 4-4, que no ha evitat la celebració del grup dirigit per Ricard Muñoz. L'entrenador segueix aixecant títols en la seva última temporada a la banqueta dels barcelonins. Fa uns mesos va aconseguir la Copa del Rei i aquesta setmana buscarà el triplet a la 'final four' de la Lliga Europea, que es disputa el 13 i el 14 de maig a Lleida.