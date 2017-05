El Reus guanya als penals i torna a la final de la Lliga Europea 6 anys després

Explosió, verticalitat, ritme, atreviment i gols. D'aquesta manera ha començat la segona semifinal de la Lliga Europa entre el Reus Deportiu La Fira i el Benfica que s'ha disputat al pavelló Barris Nord de Lleida i que els reusencs s'han endut als penals (1-2) després d'empatar 4-4. Acompanyat en tot moment per la seva afició desplaçada a la capital del Segrià i disposada a somiar en una victòria davant l'Oliveirense, botxí del Barça, a la final d'aquest diumenge (16.00 h, Esport 3). Sis anys després, el Reus torna a la final de la màxima competició europea.

Ho havia avisat Enrico Mariotti en una entrevista a l'ARA aquesta setmana: "Som dos conjunts molt similars i molt ofensius". Així ha estat. Ni un minut havia transcorregut quan Albert Casanovas anotava el primer de penal (0-1). Rèplica als dos minuts de Diogo Rafael que, amb un xut llunyà, ha empatat (1-1) per als portuguesos després que Pedro Henriques, el porter del Reus cedit precisament pel Benfica, aturés un penal.

L'intercanvi d'ocasions a banda i banda seguia i Joao Rodrigues ha firmat el 2 a 1 en un contraatac endimoniat. Els de Mariotti, lluny d'enfonsar-se, han seguit mossegant i Raül Marín, primer, i Marc Torra, després, han firmat el 2 a 3 amb el que s'ha arribat al descans.

A la represa, la intensitat no ha afluixat i els dos conjunts han seguit buscant la porteria amb agressivitat. El Benfica, exprimint la seva condició de vigent campió, ha anat disposant cada cop de més ocasions. Però el treball defensiu reusenc i un Henriques excels sota pals han aguantat, fins que Carlos Nicolia ha trobat el fons de la xarxa amb un xut sec entrant per la banda dreta als deu minuts de la segona part (3-3).

Henriques, l'heroi del Reus

Tres minuts després, els portuguesos han arribat a les 10 faltes, però l'ex del Reus, el porter Guillem Trabal, ha aturat el llançament de Marín. Les coses s'han començat a tòrcer pels del Baix Camp quan, en la jugada següent, el també exreusenc, Jordi Adroher ha avançat el Benfica (4-3) a poc més de 10 minuts pel final i, instants després, Nicolia ha desaprofitat una falta directa (la segona que erraven els portuguesos al segon temps). El Reus no s'ha arronsat i, impulsat per la seva afició, ha trobat l'empat (4-4) en un gol de Platero a vuit minuts del final, resultat amb el que s'ha arribat al final del temps reglamentari.

Transcorregut el primer minut de la pròrroga, Platero ha vist targeta blava i Henriques, immens i un autèntic especialista en aquest tipus d'accions, s'ha fet gran davant Nicolia aturant la pena màxima. Moments de patiment per al Reus amb un home menys per la blava i l'exclusió a Platero, però que ha aguantat el marcador fins al final de la primera part del temps extra.

A la segona part de la pròrroga, tot i les oportunitats a banda i banda, s'ha arribat als penals. Després de tres aturades consecutives d' Henriques i Trabal, Nicolia i Salvat han marcat, però Henriques ha aturat la següent pena màxima a Neves i Albert Casanovas, que ha tornat aquest any al Reus, ha perforat la porteria per fer recuperar el somriure una afició reusenca que no s'ha cansat d'animar al seu equip i corejar els noms dels seus herois.