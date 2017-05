Un gol d'or de l'Oliveirense deixa el Barça sense somiar amb el triplet (1-0)

"Benvinguts a la 'final four'", anunciava una pantalla electrònica instal·lada sota un dels marcadors del pavelló Barris Nord de Lleida, que per primer cop acull una fase final de la Lliga Europea d'hoquei patins. Un breu espectacle de llums, música i dansa ha precedit la primera semifinal entre l'Oliveirense i el Barça Lassa, que els portuguesos s'han endut a la pròrroga gràcies al gol d'or que ha firmat Ricardo Barrieros i que privarà el Barça d'optar al novè triplet de la secció.

Només la música prèvia al duel ha pogut ensordir per uns instants els càntics –al minut 17 i 14 segons de cada part han lluït algunes estelades– i repics de tambor dels aficionats blaugrana desplaçats a la capital del Segrià, que rivalitzaven amb els dels seguidors portuguesos de l'Oliveirense. Ells han estat els principals encarregats d'animar en un pavelló amb capacitat per a més de 6.000 persones, però que no ha arribat ni a la meitat de l'aforament. Tot i l'entusiasme dels seguidors i l'atreviment inicial dels dos conjunts, en què l'Oliveirense se sentia còmode al contraatac i el Barça intentava ser el dominador del joc, els porters han estat els més encertats d'un primer temps que ha acabat sense gols.

L'estat del parquet del pavelló lleidatà –on fins aquest dissabte mateix s'han estat fent reparacions– i el respecte entre els dos conjunts han dificultat que el joc s'impregnés de velocitat i ritme, tot i que els dos equips han tingut oportunitats per obrir la llauna. Al minut 5, Jordi Bargalló, flamant fitxatge de l'Oliveirense aquesta temporada, ha protagonitzat una de les ocasions més destacades dels portuguesos, però la seva rematada, per partida doble, l'ha neutralitzat amb eficàcia el porter Sergi Fernández. Pels blaugrana, Xavi Barroso ha vist com Xevi Puigbí li aturava un penal quan faltaven 7 minuts per a l'equador del duel.

A la represa, els dos conjunts han pujat un grau en atreviment i el joc ha estat més vistós i veloç, però ha costat que es traduís en ocasions clares. Els minuts avançaven i el 0-0 –un resultat inèdit tant per al Barça com per a l'Oliveirense a la Champions– ha abocat el partit a la pròrroga.

Barreiros fa somiar l'Oliveirense

Amb els nervis a flor de pell pel fet de jugar-se el pas a la final amb el gol d'or, un xut llunyà del blaugrana Pablo Álvarez ben respost per Xevi Puigbí sota pals ha estat la primera oportunitat de la pròrroga. Una tònica, la dels xuts llunyans per part dels homes de Ricard Muñoz, que s'ha repetit al llarg de la primera meitat del temps extra.

Transcorreguts només 40 segons de la segona meitat, un llançament creuat de cullera des de la frontal de l'àrea del màxim golejador (10) a la Champions de l'Oliveirense, Ricardo Barreiros, ha deixat glaçats els blaugrana. Final amarg de temporada per a Ricard Muñoz que, l'any que s'acomiadarà de la banqueta del Barça, no ho podrà fer alçant el triplet.

"Ha estat un partit mol igualat i s'ha decidit pels detalls. Es veia que qui marquès primer tindria moltes possibilitats de guanyar el partit, hi han agut poques ocasions. L'Oliveirense és un just finalista i se l'ha de felicitar", ha dit el tècnic blaugrana. Muñoz no ha volgut entrar en polèmiques respecte l'estat del parquet de la pista: "Això s'hauria de preguntar als jugadors, però la pista és la mateixa pels quatre equips, no és cap excusa. L'Oliveirense no ens ha deixat ser nosaltres, ser el Barça".

El mateix ha opinat el mig blaugrana Xavi Barroso, que també ha destacat la falta de ritme del joc i que els hi ha "costat molt entrar en el partit" i, tot i que al segon temps han intentat "canviar les coses", no ha estat suficient per marcar i que potser els hi faltat "una mica d'atreviment". "Se'ns ha escapat el triplet. Avui és un dia trist, tot i que el balanç de la temporada amb dos títols és positiu", també ha comentat un Barroso dolgut per la derrota.

"Els títols van molt cars de guanyar. No hem quedo amb la derrota d'avui, sinó amb el balanç general d'aquests quatre anys", ha conclòs Muñoz que, durant quatre temporades al Barça, s'acomiadarà amb 13 títols al sarró.