La Mireia Belmonte de les piscines lleidatanes

Fa 10 anys que la lleidatana Paula Juste es va llançar per primer cop a la piscina del Club Natació Lleida per fer uns cursets de natació. Va començar així un camí que, de moment, va omplint de medalles. Amb 13 anys acumula ja més de 45 medalles en l’àmbit català, estatal i europeu. Però la fita del seu entrenador, l’exnedador professional José María Rojano, és encaminar-la als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. “Però per a això encara queda molt”, assegura un Rojano convençut que si la Paula continua entrenant-se com fins ara ho pot aconseguir.

La Paula es lleva cada dia a un quart de sis del matí per anar a entrenar a les sis. “A vegades nedo matí i tarda i els caps de setmana els dedico a les competicions”. La seva constància l’ha fet entrar en un grup selecte de nedadors que es preparen per representar Espanya al Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE), que se celebrarà a la localitat hongaresa de Gyor l’estiu que ve, concretament del 23 al 29 de juliol.

Juste se n’ha anat del campionat estatal amb un pòquer de medalles, ja que a l’or dels 200 estils s’hi han d’unir les dues plates i el bronze aconseguits en 200 metres lliure, 100 esquena i 200 braça. Qui coordina tot aquest sacrifici, José María Rojano, assegura que “des dels anys 90 a Lleida no s’havia vist una nedadora igual”, però també sap que “la Paula ha de picar pedra cada dia i ha de buscar l’equilibri entre l’esport i la part més emocional, per dominar-la”, explica.

La majoria de nedadors dels clubs catalans s’entrenen compartint els carrils amb altres nedadors i futurs rivals. “Estem acostumats a compartir moltes hores d’entrenament, i no ens fa res enfrontar-nos en les competicions”, explica la Paula després d’escoltar les últimes indicacions del seu entrenador. “La Paula té una maduresa dins l’aigua excepcional, i des del primer moment ja vam veure que tenia aptituds”, conclou Rojano.

De moment, a Ponent ja es coneix la Paula com la Mireia Belmonte de Lleida, i és que als seus 13 anys ha trencat diversos rècords estatals. Així, la nedadora del CN Lleida ja comptabilitza 18 millors marques estatals entre les categories de 12 i 13 anys, nou de les quals en piscina llarga, de 50 metres, i les mateixes en piscina curta, de 25 metres. La projecció de la Paula no s’acaba amb les millors marques, ja que tant ella com el jove lleidatà Ferran Julià han sigut seleccionats per l’equip estatal per participar dins del programa Espanya 2020 de la Federació Espanyola de Natació per preparar joves talents de cara a la cita olímpica que tindrà lloc a Tòquio. Després de l’actualització de l’equip Espanya 2020 el març passat, tindrà lloc una nova estada al CAR de Sierra Nevada al maig i una competició preparatòria aquell mateix mes. Aquesta convocatòria és un pas més en la carrera esportiva de Paula Juste i Ferran Julià, que van debutar el juny passat amb la selecció espanyola.

Perquè la Paula pugui seguir aquest ritme, el seu entrenador es converteix en la seva ombra. “La Paula ha de picar pedra i no és bonic ni fàcil, el camí a seguir. Són plors, és passar per situacions incòmodes, i és jove, té exàmens i ho ha de combinar tot”. Tots dos asseguren que les barreres més fortes són les que la mateixa nedadora es fica al cap. “Si no guanyo és perquè no he treballat prou; t’has d’acostumar a perdre, a vegades”, diu una Paula Juste convençuda que aquestes petites pedres al camí l’ajudaran a seguir endavant. La nedadora lleidatana sap que igualar fites com les de Mireia Belmonte és molt difícil, però es continua preparant. Per aquest motiu neda 30 quilòmetres cada setmana, i de moment aquest ritme no pararà. També tenen clar, tant ella com el seu entrenador, que a la llarga no es podrà entrenar a Lleida, i Rojano ja considera la possibilitat que la Paula continuï la seva carrera esportiva als EUA. “Molts joves van allà a cursar els estudis i ho compaginen amb la natació; hi ha una cultura molt arrelada entre els americans d’estudiar i competir alhora”. La Paula, de moment, viu el present i no es planteja abandonar la seva ciutat natal.