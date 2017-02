Sabadell-Mataró, la final de la revenja a la Copa de la Reina

Les noies del CN Mataró defensaran el títol de campiones de la Copa de la Reina de waterpolo contra el CN Sabadell. Els dos equips més en forma del torneig han fer bons els pronòstics i han arribar a la final després de derrotar el Mediterrani (10-8) i el Terrassa (1-16), respectivament. El partit es disputa a les instal·lacions del CN Terrassa a les 12 h (Esport 3).

Serà la revenja de la Copa de la temporada anterior, quan les nedadores del Mataró van derrotar contra pronòstic el Sabadell i van aixecar el seu primer títol de la competició. S'acabava així una ratxa de vuit triomfs seguits de les vallesanes, que a més eren les amfitriones del torneig.

Aquesta vegada la fase final de la Copa es disputa a Terrassa, però les noies del CN Sabadell segueixen sent les favorites. Una mostra és la manera com han arribat a la final, derrotant precisament el Terrassa en el derbi vallesà per un imponent 1-16. L'equip que entrena Nani Guiu no ha deixat lloc per a la sorpresa amb un atac demolidor i, sobretot, una defensa impenetrable, com ho demostra que les amfitriones només han marcat un gol i ha estat en el tercer quart.

Més ajustat ha estat el partit entre el Mataró i el Mediterrani, corresponent a la primera de les semifinals. I això que les del Maresme han començat molt fort i s'ha escapat en el marcador. Però en l'últim quart les barcelonines han atacat de valent i han aconseguit retallar distàncies en el marcador amb un parcial de 2 a 5 que, al final, ha estat insuficient per consumar la remuntada.