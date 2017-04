La ‘final four’ més catalana de la història

El waterpolo femení català viu un moment esplèndid. Tot just fa un any, l’AstralPool CN Sabadell alçava la seva quarta Eurolliga femenina, la màxima competició europea de clubs. Al seu torn, el La Sirena CN Mataró guanyava per primer cop en la seva història la Copa LEN, la segona màxima competició a Europa. Aquest any, tots dos equips seran presents a la final four de l’Eurolliga feminina de waterpolo que es disputa a la ciutat russa de Kirixi. Divendres, Kirixi-Mataró (17.00 h) i Sabadell-Olympiacos (18.30 h) buscaran passar a la final que es juga dissabte.

Que hi hagi dos equips catalans a la final four és un fet inèdit en la competició. “L’Eurolliga és el màxim a què es pot aspirar. L’encarem amb il·lusió renovada”, afirma Nani Guiu, l’entrenador del Sabadell des de fa nou temporades, que té totes les jugadores disponibles. Amb ell, l’equip ha conquistat quatre de les últimes sis edicions de l’Eurolliga. “De guanyar mai ningú se’n cansa. La qüestió és tenir ganes de seguir treballant”, afirma Guiu, que confessa que les nou temporades a Sabadell li han passat “volant”. Del rival, l’Olympiacos, comenta que “és un dels millors equips d’Europa”. De fet, a la final de l’any 2015 van caure davant les gregues. Respecte a la possibilitat que hi pugui haver una final catalana, el tècnic opina: “La classificació per a la final four ja demostra que les coses a casa nostra s’estan fent molt bé. Per què no hi podem somiar?”.

540x306 Les jugadores de l’AstralPool CN Sabadell / CRISTINA CALDERER Les jugadores de l’AstralPool CN Sabadell / CRISTINA CALDERER

Al seu torn, la capitana de l’equip, Olga Domenech, que és al club des dels 8 anys (ara en té 28), valora la presència de dos equips catalans a la final four com un “orgull”. Per la seva banda, Mati Ortiz, que des dels 3 anys és al CN Sabadell, primer fent cursets de natació i, després, com a jugadora de waterpolo (als 14 va debutar amb el primer equip), espera que es “valori més el waterpolo espanyol” i admet que li faria molta il·lusió una final amb el Mataró perquè “hi ha companyes de la selecció”. Domenech i Ortiz veuen aquesta final four com “un premi al treball i la constància de tota la temporada”. “Estem extramotivades”, assegura Laura Ester, la portera, que va arribar al club fa 7 temporades, quan van guanyar la primera Eurolliga, i confessa “somiar” en una possible final catalana.

Sense deixar els estudis de banda

Totes tres coincideixen que els èxits dels últims anys es deuen a les ganes de treballar de l’equip, al compromís, a l’ambició i a l’exigència, entesa de manera positiva, de Guiu. S’entrenen dues vegades al dia, de dilluns a divendres: unes 20 hores setmanals. Tot i ser un equip professional, amb les quantitats que cobren, sigui el salari del club o les beques del pla ADO que, segons resultats, reben les que són olímpiques, no poden deixar de banda pensar en el seu futur. És per això que combinen el waterpolo amb els estudis o una feina. Domenech estudia criminologia; Ortiz, periodisme, i Ester, bioquímica. Les tres admeten que tardaran més anys a aprovar la carrera, perquè la seva prioritat actualment és el waterpolo.

El seu treball a la piscina s’està veient gratament recompensat des de la temporada 2010-2011, quan van guanyar la primera Eurolliga i el club va apostar per professionalitzar la secció. Aquesta temporada, tot i el canvi de junta, Guiu confia que l’entitat seguirà donant suport a un equip que és “patrimoni del club i de tota la ciutat”, perquè apostar-hi és “profitós per a tots”. Els èxits ho demostren: són les líders incontestables a Europa els últims anys i han sigut campiones de la Divisió d’Honor espanyola les últimes sis temporades.

El Mataró, amb dret a somiar

Últimament, al Sabadell, però, li ha aparegut un rival que trepitja fort: el La Sirena CN Mataró. La temporada passada, les mataronines van aconseguir guanyar per primera vegada en la història del club la Copa de la Reina i la Copa LEN. El moment dolç que travessen s’allarga ara a l’Eurolliga. “És un premi al treball dels últims anys”, explica Florin Bonca, que entrena l’equip des de fa quatre temporades i que té totes les jugadores disponibles per a la cita de Kirixi. “Som un grup molt cohesionat, amb molta fortalesa mental i que millora en les situacions adverses”, explica Marta Bach, la capitana, mataronina i pertanyent al club des dels 9 anys (ara en té 24). Bach també destaca positivament l’exigència del tècnic i que el grup passa per davant de les individualitats. “Estem molt unides”, afirma Bach. Per la seva banda, Laura López, de Madrid, viu la seva segona etapa al Mataró i afirma que tenen “unes ganes boges” de jugar la semifinal i que “la il·lusió és màxima”.

Totes dues també compaginen el waterpolo amb els estudis o una feina. Bach fa la carrera de nutrició i López, que té 29 anys, és fisioterapeuta. “T’has d’organitzar molt bé per arribar a tot arreu”, explica Bach. “Passa allò que com menys temps tens, més l’aprofites”, diu López. Fan dos entrenaments diaris, de dilluns a divendres, amb certa flexibilitat els dimecres i divendres, quan potser només en fan un. A Bonca i a les seves jugadores també els il·lusiona pensar en una final catalana. Abans, però, hauran de vèncer el conjunt amfitrió, el Kirixi, un fix de la final four l’última dècada, tot i que el títol se li resisteix. “És un equip molt compacte. Moltes de les seves jugadores són la base de la selecció russa”, diu Bonca. “El seu joc és una mica esbojarrat, tant pot ser que marquin molts gols seguits com que, de sobte, els rebin”, coincideixen Bach i López. Passi el que passi a Kirixi, “la classificació ja ha sigut una gran alegria per al club i per a tota la ciutat de Mataró”, afirma Joan Masriera, director esportiu de l’entitat. Masriera explica que els últims anys s’ha recuperat el treball des de la base, en què nenes de 8 i 9 anys ja poden començar a jugar a waterpolo. Masriera també explica que intenten “tenir un equip competitiu i equilibrat: està format per set jugadores de la casa i per sis que han sigut fitxades”.

El Mataró vol començar a disputar-li de tu a tu els títols al Sabadell. De moment, tant mataronines com sabadellenques estan demostrant que el waterpolo català femení no és només tradició i història, també és èxit.