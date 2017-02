Les noies del CN Sabadell tornen a ser les Reines (14-7)

El CN Sabadell Astralpool partia com a favorit a la Copa de la Reina de waterpolo i aquest diumenge ha fet bons els pronòstics. Les noies han derrotat La Sirena CN Mataró a la final disputada a Terrassa i han recuperat el tron que van perdre fa tot just un any contra les maresmenques. És el tretzè títol per a les de Nani Guiu, que es refermen com el millor conjunt del nostre país.

Era la reedició de la final de la temporada passada. Aleshores el Mataró va superar les sabadellenques. Però aquesta vegada la moneda ha tornat a caure del costat vallesà, que han posat els punts sobre les is des del primer moment del partit, dominant a cada quart –menys el segon, que ha quedat empatat– i enduent-se la victòria final. Les noies del Mataró mai han abaixat els braços, però no han pogut fer res contra la superioritat de les rivals.

Després d'un primer parcial que ha acabat amb 3-1 per a les sabadellenques, el Mataró ha mantingut la igualtat al segon període (3-3) i ha arribat al descans amb 6-4. Però la balança s'ha torçat definitivament en els dos darrers quarts, que han acabat amb un parcial de 4-1 i 4-2 per a les vallesanes, respectivament, fins al 14-7 definitiu.

La nord-americana Neushul (CN Sabadell), amb quatre gols, ha estat la màxima anotadora de la final i designada MVP del partit; mentre que la seva companya Laura Ester ha estat escollida la millor portera de la Copa.

CN Sabadell 14 - 7 CN Mataró

Astralpool CN Sabadell: Ester, M. Ortiz, Neushul (4), B. Ortiz (3), Tabani (1), Leiton, Cordobés (1), García (1), Peña, Espar (2), Domènech, Forca (2) i Sánchez.

La Sirena CN Mataró: Terrado, Dance (1), Zablith, Bernabé, Nieto, Bonamusa, Cambray (1), Gibson (2), Bach (1), Meseguer (1), Soler, López (1) i Willemsz.

Parcials: 3-1, 3-3, 4-1 i 4-2.

Àrbitres: Raúl Torres i Yolanda Ruiz.

Seu: Piscina del CN Terrassa, uns 300 aficionats.