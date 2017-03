La Zurich Marató de Barcelona superarà els 20.000 participants

La Zurich Marató de Barcelona, una prova que es disputarà aquest diumenge, superarà per segon any consecutiu els 20.000 participants. La participació femenina assoleix un rècord històric i arriba al 20% dels inscrits. Més de 4.000 dones han acceptat el repte. Els corredors estrangers representen el 50% del total.

Els grans favorits al triomf final seran els etíops Shami Abdulahi Dawud i Sisay Jisa Mekonnen. El català Jaume Leiva intentarà baixar de 2 hores i 13 minuts, la marca mínima per obtenir plaça al Mundial. En categoria femenina destaca la presència de Georgina Romo i d' Emily Chemutai Ngetich.

"Diumenge culminarà un any de feina. El nostre compromís és millorar cada any l'organització", ha recordat Sergi Pujalte, director general de la prova. A més, hi haurà gairebé 100 iniciatives solidàries que han recollit ja 63.000 euros.

"Repetim el circuit per tercer any consecutiu. És ràpid i espectacular. L'objectiu és aconseguir el millor temps històric de la cursa. Hi ha 30 atletes d'elit en categoria masculina", ha explicat Cristian Pujalte.

Els medallistes de la Marató de Barcelona 1992

La cursa rememorarà els vint-i-cinc anys de la marató dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i ha convocat els sis atletes que van pujar al podi: els maratonians que van obtenir l’or Young Cho Hwang i Valentina Yegorova, la plata Koichi Morishita i Yuko Arimori i el bronze Stephen Freigang i Lorraine Moller. Freigang correrà la cursa de diumenge.

"La de Barcelona no és la marató més ràpida del món, però potser és la que cuida més els corredors. És un motiu d'orgull. La d'aquest any, a més, és molt especial. Volem ensenyar a món com recordem la fita històrica de Barcelona 1992", ha dit David Escudé, comissionat de l'Esport de Barcelona.

"Estem molt contents de la nostra vinculació amb la Marató de Barcelona, esperem arribar al 25è aniversari, com l'homenatge que fa aquesta edició als Jocs", ha afegit Silvia Heras, directora de màrqueting i comunicació de Zurich.

"L'edició d'aquest any ens fa molta il·lusió, ara només ens queda disfrutar de la cursa. Anem més ben preparats que mai", ha opinat Xavier Escales, mànager d'ASICS.

Alfredo Bustillo, director de patrocinis, marca i imatge corporativa de Caixabank, ha destacat les iniciatives solidàries i socials que envoltaran la prova. "La nostra implicació és total, volem que sigui la millor marató d'Europa", ha dit.

Esport3 emetrà la cursa.