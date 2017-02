Anglaterra derrota França en un"Le Crunch" molt gris (19-16)

Anglaterra arrencava la present edició del Sis Nacions com la gran favorita a revalidar el títol després d’emportar-se el de l’any anterior completant un Grand Slam superb. França, per la seva banda, arribava a Twickenham amb poques opcions per emportar-se el “Le Crunch”, almenys sobre el paper. Però lluny de ser un passeig militar anglès, el gran clàssic europeu s’ha convertit en una autèntica guerra de trinxeres entre dos equips amb més múscul que imaginació.

El primer temps ha estat molt brut i imprecís, amb dos equips sòlids defensivament però amb molt poca imaginació i creativitat ofensiva. Els primers quaranta minuts han estat una autèntica batalla de desgast, on els dos equips tan sols han pogut anotar mitjançant tres cops de càstig transformats per cada bàndol, que deixaven el marcador en un empat a nou punts.

Durant el segon temps els dos equips han intentat tímids atacs, que s’estavellaven un cop i un altre contra el mur defensiu rival. Anglaterra ha anotat un altre cop de càstig, però els francesos han estat capaços d’anotar el primer assaig del partit de la mà del pilar Rabah Slimani, aprofitant el desgast acumulat de la defensa anglesa i posant a França per davant al marcador (12-16).

Quan més emboirada estava la selecció anglesa la davantera del XV de la Rosa ha avançat metres a cops de ronyó i suor per portar l’oval a la 22 rival, on el maori nacionalitzat anglès Ben Te’o ha anotat un assaig que Farrell no ha sabut convertir entre pals, deixant el marcador en un ajustat 19 a 16 a deu minuts pel final.

Durant els darrers minuts els gals han intentat tímidament atacar la zona d’assaig rival, però el XV del Gall ha mostrat una falta d’imaginació i de capacitat ofensiva preocupant. Al final del partit s’ha arribat amb el 19 a 16 favorable als anglesos, que sumen els primers quatre punts del campionat, mentre que els gals sumen un punt bonus defensiu per perdre per menys de set punts.