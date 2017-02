Escòcia derrota Irlanda (27-22) i protagonitza la primera gran sorpresa del Sis Nacions

Escòcia portava dos anys avisant de la constant millora del seu joc, coincidint amb el nomenament del neozelandès Vern Cotter com seleccionador escocès. La seva gran campanya a la Copa del Món de 2015 i el bon Sis Nacions de l’any passat eren símptomes prou evidents de la millora del nivell del rugbi del nord del mur d’Adrià. Avui ha derrotat merescudament a Irlanda per 27 a 22 en un partit brillant, amb un temps per cada equip.

Encoratjada pel seu públic, Escòcia ha sortit molt concentrada a la gespa de Murrayfield, i ha aconseguit anotar dos assajos matiners que han noquejat els irlandesos. La reacció irlandesa ha estat nul·la i Escòcia ha dominat a plaer dirigida per un imperial Laidlaw en un primer temps que ha acabat amb un parcial de 21 a 8 a favor de l’equip local.

La reacció del XV del Trèvol no ha arribat fins al segon temps, quan ha reduït distàncies al marcador gràcies a dos assajos de la mà de l’obertura Jackson i de l’aler Keith Earls, però Escòcia ha sabut patir i mantenir l’avantatge al marcador gràcies a dos cops de càstig transformats per Laidlaw, capità escocès i millor jugador del partit.

Amb aquesta victòria Escòcia es converteix en el primer equip en sumar quatre punts, estrenant el nou sistema de puntuació del Sis Nacions. Per la seva banda, Irlanda suma un punt de bonus defensiu per haver perdut per menys de set punts de diferència.