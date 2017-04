Expulsen dos seguidors de la Santboiana per dur estelades i xiular l'himne espanyol

La policia ha fet fora del Nuevo Zorrilla de Valladolid dos aficionats de la Santboiana que han ensenyat estelades i han xiulat l'himne espanyol abans de la final de la Copa del Rei de rugbi que ha guanyat la Santboiana.

L'ARA s'ha posat en contacte amb un d'aquests seguidors, que prefereix mantenir-se en l'anonimat. Segons el seu testimoni, ha mostrat l'estelada i ha xiulat l'himne abans de la final: "perquè crec que estic en el meu dret de fer-ho".

En aquell moment, explica, diversos policies s'han acostat a la seva zona de l'estadi, tot i que sense actuar. Ha estat més tard, cap al minut 30 de joc, que un membre de seguretat l'ha anat a buscar. "M'ha dit que sortís, que la policia volia parlar amb mi", comenta. "Ja al furgó, els policies m'han dit que m'havien gravat durant l'himne, xiulant i amb l'estelada, i que això no es podia fer. I m'han donat un paper amb la denúncia". Després, explica, ja no se li ha permès tornar a la seva localitat, per la qual cosa s'ha perdut més de la meitat de la final.

Si bé aquest aficionat explica que de la seva zona només se l'ha fet fora a ell, el club ha confirmat a l'ARA que hi ha un altre seguidor implicat. En total, dues persones.