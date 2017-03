França neteja la seva imatge a Roma a costa d’una Itàlia desdibuixada (18-40)

Itàlia ha perdut alguna cosa més que un partit al llarg dels vuitanta minuts sobre la gespa a l’Olímpic de Roma amb la contundent derrota per 18 a 40. I això que la selecció transalpina ha començat molt bé el partit, gràcies a un matiner assaig de l’etern capità Sergio Parisse, l’essència i ànima de la selecció italiana.

Però ni l’immens talent de Parisse és suficient per amagar les profundes deficiències de la selecció italiana que avui s’han mostrat amb tota nuesa a la gespa romana. Els gals han tingut prou amb controlar la possessió de l’oval i la gestió de l'espai per guanyar metres a costa d’una defensa italiana molt feble, que concedia massa espais i que no s’ha trobat mai a gust en els punts de trobada.

A causa de la feblesa defensiva italiana els francesos han capgirat el marcador abans del descans gràcies al primer assaig visitant, obra de Gaël Fickou, i a l’encert de cara a pals de l’obertura Camille López, que ha signat vint punts amb una demostració de talent amb el peu que ha estat la cirereta d’una actuació memorable.

Els francesos han anotat tres assajos més al segon temps de la mà de l’aler Virimi Vakatawa, del veterà Louis Picamoles i del darrer Bruce Dulin, que asseguraven el punt bonus extra que s’atorga als equips capaços d’anotar quatre assajos o més. A les acaballes del partit els italians han pogut anotar el seu segon assaig de la mà d’ Angelo Esposito, que col·locava el marcador en el 18 a 40 final.

Amb aquesta victòria França encara somnia amb un miracle a la darrera jornada del Sis Nacions que li permeti emportar-se el campionat, sempre i quan Anglaterra perdi avui contra Escòcia en el partit que tanca la jornada.