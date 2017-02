Irlanda supera França i manté viva l'esperança (19-9)

Irlanda ha superat una França desorientada al partit disputat al vell Lansdowne Road (per motius comercials anomenat Aviva Stadium) de Dublín per un clar 19-9 al marcador. Els gals, que necessitaven la victòria per seguir creient en un torneig que fa més de cinc anys que no guanyen, han mostrat un joc molt pobre, previsible i mancat d'imaginació.

De fet, el plantejament tàctic del tècnic Guy Novès –basat en el múscul i la potència més que no pas en el talent i la imaginació– ha estat un fracàs, ja que els seus homes no han estat capaços d'anotar ni un sol assaig durant tot el partit. I no és un cas aïllat, ja que els francesos només han anotat dos assajos en tres partits, un balanç molt pobre per a una de les potències més poderoses del món.

França només ha anotat dos assajos en tres partits disputats, mentre que Irlanda n'ha anotat tretze

I això que França ha començat el partit amb un to correcte, avançant-se per 0-6 gràcies a dos cops de càstig transformats per Camille López. A partir del quart d'hora de joc, però, els gals han cedit la iniciativa i la possessió a la selecció irlandesa, que ha capgirat el marcador gràcies a un assaig de Connor Murray i l'encert de cara a pals de l'obertura Jonathan Sexton, fins a consolidar el 19-9 final.

Amb la victòria local Irlanda encara manté viu el somni de guanyar el Sis Nacions, però per fer-ho haurà de guanyar a Cardiff la setmana vinent i superar Anglaterra a Dublín a la darrera jornada del campionat. França, per contra, suma una nova frustració a un historial gens brillant de la que sobre el paper hauria de ser una de les millors generacions de jugadors de la seva història.