Itàlia naufraga a Roma contra Gal·les (7-33)

Itàlia començava el Sis Nacions amb el cartell de ventafocs del campionat en la divuitena edició en la que participa. Divuit anys després, encara hi ha algunes veus discordants que dubten que l’entrada d’Itàlia hagi estat positiva, i fins i tot s’havia proposat la possibilitat d’incloure un sistema de promoció d’ascens entre el darrer classificat del Sis Nacions i el guanyador del Sis Nacions B.

Aliens a la polèmica, italians i gal·lesos s’han enfrontat en una tarda plujosa a l’Olímpic de Roma en el que havia de ser un partit poc igualat, on els gal·lesos partien amb el cartell de clars favorits. I tot i que el marcador digui el contrari (7 a 33), la selecció italiana ha estat sòlida i ha frenat els gal·lesos durant seixanta minuts.

Durant els primers quaranta minuts els italians han dominat el temps i l’espai sobre la gespa de l’Olímpic de Roma. La davantera transalpina, comandada per un imperial Parisse, ha aturat totes les ofensives gal·leses i ha aconseguit avançar en camp contrari a cops de ronyó fins arribar a perforar la zona de marca rival de la mà d’ Edoardo Gori. Els gal·lesos, per la seva banda, només han pogut anotar mitjançant un xut a pals tansformat per Halfpenny, deixant el marcador en un parcial de 7 a 3 al descans.

El guió del partit ha canviat radicalment desprès del descans. Tres cops de càstig tranformats per Leigh Halfpenny als inicis del segon temps posaven als visitants per davant per primer cop a l’electrònic, i ha envalentint als gal·lesos per imposar la seva llei. Així han arribat tres assajos pràcticament consecutius de la mà de Jonathan Davies, Liam Williams i George North que Halfpenny ha convertit entre pals, deixant el marcador final en un clar 7 a 33.

Gal·les suma els quatre punts -però no obté el punt bonus ofensiu- i queda empatada al capdavant de la classificació amb Escòcia i Anglaterra, tot i que liderarà la taula durant tota la setmana gràcies als punts aconseguits.