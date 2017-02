La Santboiana no vol jugar la final de Copa al José Zorrilla

La UE Santboiana no vol que la final de la Copa del Rei de rugbi, prevista pel diumenge 30 d'abril contra El Salvador, es disputi a l'estadi José Zorrilla de Valladolid. Per als del Baix Llobregat, seria " un greuge comparatiu inadmissible", totalment "contrari a l'esperit i l'essència de la competició i del rugbi".

"La final s'ha de jugar en un camp neutre, en el qual ambdós equips puguin competir en igualtat de condicions", diu la UE Santboiana a través d'un comunicat de protesta que ha fet públic aquest divendres. El club que presideix Miquel Martínez se sent maltractat a nivell mediàtic perquè no es té en compte "ni la veu ni la opinió" del club. Per això s'ha vist "obligat" a dir-hi la seva.

"Des de la Unió Esportiva Santboiana estem treballant per trobar seus alternatives a l'Estadi Zorrilla, que reuneixin les condicions d'aforament imposades per la FER i que siguin en una ciutat neutra", afegeix el comunicat, que "lamenta" que "fins al moment, les negociacions sobre on s'ha de jugar la final s'han mogut únicament en termes econòmics, deixant de banda la promoció de l'esport, la igualtat en la competició i la voluntat d'oferir el millor espectacle esportiu possible".

El Chami, el rival de la Santboiana a la final i vigent campió de la competició, ha demanat jugar la final a l'estadi José Zorrilla de Valladolid, al·legant que és on es va disputar la temporada passada i amb èxit de públic. La diferència és que, el 2016, la final la disputaven dos equips de la capital castellana. La Santboiana sosté que ha de ser a un camp neutral i en una ciutat equidistant.