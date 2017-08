Sud-àfrica esclafa l'Argentina en un homenatge a Nelson Mandela (37-15)

No hi podria haver un més bon homenatge a Nelson Mandela per part dels Springboks sud-africans. Durant molts anys, la selecció sud-africana era un símbol de l'opressió blanca sobre la població autòctona, i el rugbi un esport odiat pels negres, que sempre s'havien estimat més el futbol que no pas l'esport de la pilota ovalada.

Precisament va ser Nelson Mandela qui, un cop alliberat i escollit president de la República de Sud-àfrica, va decidir fer del rugbi una eina social i política per unir tota la nació de l'arc de Sant Martí sota les gestes de la selecció nacional a la Copa del Món del 1995, que van conquerir derrotant els totpoderosos All Blacks de Jonah Lomu en una final èpica.

Disset anys després de la gran gesta dels Springboks, el panorama esportiu sud-africà ha començat a canviar. De fet, tres dels quatre assajos sud-africans han estat anotats per jugadors negres, i l'obertura Elton Jantjies, també negre, és l'autèntic cervell, ànima i metrònom d'una selecció jove i en creixement, que genera un joc cada cop més obert i dinàmic i trenca així amb la tradició de joc tancat, pesant i lent que sempre havia caracteritzat la selecció sud-africana.

Un homenatge a Mandela

El partit, disputat a l'estadi Nelson Mandela de Port Elizabeth, ha estat un intercanvi de cops entre sud-africans i argentins durant tota la primera part. Els Pumas argentins, amb un plantejament més conservador que els seus rivals africans, anotaven el primer assaig del partit al cap de mitja hora de joc de la mà del mig de melé Martín Landajo aprofitant una jugada de potència de la davantera argentina.

La resposta sud-africana, però, ha estat immediata, i els alers Courtnall Skosan i Raymond Rhule han capgirat el marcador amb els seus assajos a punt d'arribar al descans, que Jantjies anotava entre pals.

Sud-àfrica s'agradava i generava accions de perill per les dues bandes, castigant una Argentina massa física i amb poca imaginació. L'assaig 'puma' de la mà de Juan Martín Hernández als primers minuts del segon temps ha estat un miratge, ja que el sud-africà Siya Kolisi sentenciava el partit amb el tercer assaig local, que un cop més Jantjes convertia entre pals. Quatre jugadors negres liderant els Springboks, una escena que de ben segur hauria fet somriure el president Mandela.

En ple festival 'springbok', el segona línia Pieter-Steph du Toit anotava el quart assaig local i deixava així el marcador en un clar 37 a 15 i assegurava un punt 'bonus' ofensiu que els permet sumar cinc punts i igualar els All Blacks al capdavant de la classificació. I és que probablement la jove selecció dirigida per Allister Coetzee serà la gran alternativa al poder dels neozelandesos en aquesta edició del Rugby Championship.