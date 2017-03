El Barcelona Open Banc Sabadell aixeca el vol amb Rafa Nadal com a gran reclam

El Barcelona Open Banc Sabadell s'ha presentat aquest dimarts a les instal·lacions del Reial Club Tenis Barcelona. L'acte ha comptat amb la presència de Jaume Guardiola, conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Assens, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Godó, conde de Godó, Albert Costa, director del Barcelona Open Banc Sabadell, i Beto Agustí, president del Reial Club Tenis Barcelona.

"Estem molt contents de la participació de jugadors que tindrem. Rafa Nadal tornarà a competir a Barcelona, on és el gran reclam. També comptarem amb Kei Nishikori, Dominic Thiem, Tomas Berdych o Roberto Bautista" ha avançat Costa. El director del torneig ha destacat les novetats tecnològiques que el campionat presentarà.

"El 'village' també creix amb un nou espai d'oci", ha explicat Agustí, que ha avançat que el torneig busca la qualificació de campionat sostenible i que totes les pistes tindran cobertura televisiva. TV3, TVE i Movistar + són les plataformes que tenen els drets a l'Estat.

"El 46% dels barcelonins fan una pràctica esportiva. Som la ciutat europea que més practica l'esport i això no és per atzar, té a veure amb les polítiques esportives que s'han fet fins ara. L'esport és un element de cohesió social", ha dit Assens. "Aquesta ciutat no s'entendria sense els Jocs Olímpics del 92 i la seva commemoració s'allargarà durant tot l'any", ha recordat el tinent d'alcalde, que ha explicat el projecte de tenis al carrer.

"Aquest torneig és un motiu de satisfacció. El campionat ha superat moments molt difícils i s'ha anat modernitzant", ha dit Godó, que ha recordat la primera final del torneig. "Les claus de l'èxit són la idea, la seva realització i la gent de Barcelona", ha afegit.

"Fa deu anys que el Banc de Sabadell aposta per aquesta torneig i això ens ha ajudat a fer conèixer més la nostra marca. El salt de notorietat del banc ha estat molt gran", ha dit Guardiola. El banc aportarà 50 euros a diferents fundacions i ONGS per cada 'ace' que s'aconsegueixi durant el torneig.