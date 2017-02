El Canadà, eliminat de la Copa Davis després que un jugador hagi donat un fort cop de pilota a l'àrbitre

L'equip canadenc de Copa Davis ha quedat eliminat en la primera ronda de la competició per un error d'un dels seus jugadors. Denis Xapovalov, de 17 anys i número 234 del rànquing mundial, després d'una errada no forçada en un revés ha colpejat amb força una pilota amb la raqueta, empipat per les errades que estava cometent. Per mala sort, la pilota ha acabat impactant a l'ull esquerre de l'àrbitre, raó per la qual l'equip ha estat desqualificat, cosa que ha donat el triomf a l'equip de la Gran Bretanya.

Després de veure que s'havia equivocat, Xapovalov s'ha apropat ràpidament a demanar disculpes a l'àrbitre, però ja era massa tard i els organitzadors han decretat la derrota del canadenc, cosa que deixava la sèrie 3-2 a favor de l'equip britànic.