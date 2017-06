Carreño, obstacle de Nadal per accedir a semifinals

El suís Stan Wawrinka, tercer cap de llista de Roland Garros i campió de l’any 2015, va superar el francès Gaël Monfils i va tancar el quadre dels quarts de final del torneig francès. Wawrinka jugarà ara als quarts de final contra el croat Marin Cilic, després d’oferir una actuació molt sòlida contra l’últim francès que quedava a la competició, al qual va superar per 7-5, 7-6 (7) i 6-2 en 2 hores i 43 minuts. Cilic, per la seva banda, es va classificar per primera vegada per a uns quarts de final a París, després de l’abandonament del sud-africà Kevin Anderson -amb un problema a la cuixa esquerra-, quan perdia per 6-3 i 3-0. Cilic no guanya Wawrinka des de l’any 2010 i en total s’han enfrontat en 13 ocasions, amb 11 triomfs per al suís. El guanyador del duel entre Cilic i Wawrinka jugarà a semifinals contra el guanyador del partit de quarts de final entre el japonès Kei Nishikori i l’escocès Andy Murray. Nishikori es va desfer de l’espanyol Fernando Verdasco de manera contundent, per 0-6, 6-4, 6-4 i 6-0. Malgrat perdre el primer set en blanc, Nishikori va reaccionar i va derrotar Verdasco en menys de dues hores i mitja. Andy Murray, número 1 del món i finalista l’any passat, va superar el rus Karen Khatxanov per 6-3, 6-4 i 6-4.

Els quarts de final s’obren aquest dimarts amb el duel de Rafa Nadal contra Pablo Carreño. El guanyador es trobarà a les semifinals amb qui surti guanyador del partit entre l’austríac Dominic Thiem, l’únic jugador que aquesta temporada ha derrotat Nadal sobre terra batuda, i el serbi Novak Djokovic. Nadal, que busca ser el primer jugador que guanya en 10 ocasions a Roland Garros, està en un moment dolç de joc i de moment encara no ha perdut ni un set. “Ara mateix m’he oblidat de les lesions i els problemes, només penso a jugar i competir” va dir el de Manacor.

La canària Carla Suárez, eliminada

Per la seva banda, Carla Suárez no va poder inquietar Simona Halep i va ser eliminada del quadre femení. La romanesa va semblar totalment restablerta davant la canària, que va perdre per 6-1 i 6-1 en una hora. “No he sabut aprofitar les meves oportunitats”, va lamentar Suárez.