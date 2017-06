David Ferrer, eliminat a París després d'un partit de gairebé quatre hores

Ha sigut un partit jugat de poder a poder entre dos tenistes que s'havien enfrontat en 18 ocasions , dos veterans del circuit que col·leccionen les participacions en la terra batuda parisenca. Ha guanyat el de rànquing més baix, 36, que s'ha mostrat més decisiu en els moments clau del partit davant del finalista del 2010 , cap de sèrie número 30 en aquesta edició.

L'escocès Andy Murray també ha accedit a la tercera ronda després de superar l'eslovac Martin Klizan per 6-7, 6-2, 6-2 i 7-6. El seu pròxim rival per classificar-se pels vuitens de final serà Juan Martín del Potro. L'argentí ha passat ronda després que Nicolás Almagro s'hagi vist obligat a abandonar per culpa d'una lesió al genoll esquerre. La sorpresa de la jornada l'ha protagonitzat el txec Tomas Berdych, que ha quedat eliminat en la segona ronda després de perdre contra el jove rus Karen Khatxanov per 7-5, 6-4 i 6-4.