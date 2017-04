Debut plàcid de Rafa Nadal a la ‘seva’ pista del Godó

No és gens habitual que un tenista en actiu tingui una pista amb el seu nom. I molt menys que hi jugui. Però és que l’idil·li entre Rafa Nadal i el Reial Club de Tenis Barcelona-1899 és especial. El manacorí, nou vegades guanyador de l’Open Barcelona Banc Sabadell, aspira a la desena corona al torneig “de casa”. Ahir va fer el primer pas derrotant sense problemes el brasiler Rogerio Dutra Silva, en un partit resolt en dos sets (6-1 i 6-2) i en una hora i quinze minuts de joc.

Els aficionats esperaven amb candeletes la jornada de dimecres, en què debutaven els grans favorits, sobretot Rafa Nadal i Andy Murray. Però la pluja i les lesions van deslluir el dia. L’aiguat que va caure durant el matí va fer endarrerir els partits fins després de dinar. En el cas de Murray, ni tan sols va ser necessari que saltés a la pista, ja que el seu rival, l’australià Bernard Tomic, es va retirar per una lesió a l’espatlla. D’aquesta manera, l’escocès jugarà els vuitens de final contra Feliciano López, botxí d’Albert Montañés (6-2 i 6-2).

Amb l’aiguat, la pista estava més pesada que habitualment, però això no va ser impediment perquè Nadal superés el seu examen. El manacorí només va tenir problemes a l’inici del segon set, en què Dutra va posar-se amb dos jocs d’avantatge. La resposta va ser fulminant, amb sis jocs seguits i la classificació per als vuitens de final, ronda en què es trobarà amb el sud-africà Kevin Anderson, número 66 del rànquing. “Molta gent creu que quan la pista està més lenta, els especialistes en terra batuda en surten reforçats. Però no és així, ja que passa a tenir més importància un servei potent perquè la pilota, amb l’aigua acumulada, pesa més”, va explicar.

Ja amb la feina feta, va arribar el torn de l’homenatge a la pista central, que des d’aquest torneig passa a dir-se pista Rafa Nadal. “Això no significa ni més ni menys responsabilitat. Però estic agraït per l’homenatge. És un lloc [el Godó] on he tingut molt d’èxit”.

Qui també va passar ronda va ser el belga David Goffin, desè jugador del rànquing ATP, tot i que va haver de patir per superar el georgià Nikoloz Basilashvili (7-5 i 6-0), sobretot en el primer set. Un cop va adaptar-se a les condicions de la pista, va passar per sobre del rival. A última hora del dia, i després d’una segona interrupció per la pluja, es van poder acabar els partits de Roberto Bautista -va superar l’alemany Jan-Lennard Struff (6-3 i 6-1)- i d’Albert Ramos -que va eliminar el noruec Casper Ruud en dos sets, 7-6 i 6-4.

L’últim partit de Montañés

La jornada de dimecres va servir per acomiadar Albert Montañés, que havia decidit penjar la raqueta després de la seva participació en el Godó. El tenista català havia superat la primera ronda, però no va poder fer res contra Feliciano López. Ja eliminat, Montañés va rebre l’homenatge del Reial Club de Tenis Barcelona-1899, que li va entregar una placa commemorativa.

Amb 36 anys, el tenista s’acomiada del tenis professional després de 18 temporades -va debutar el 1999- en què ha guanyat vuit títols, sis en individuals i dos en dobles.