Federer torna a vestir-se de llegenda

El tenis total contra el competidor total. Una final de Gran Slam entre Roger Federer i Rafa Nadal sempre es vesteix de tints èpics i llegendaris. Aquesta, la novena entre ells, va caure del cantó del suís, que n’havia perdut sis de les vuit anteriors contra el manacorí, que aquí es va créixer davant les circumstàncies fins a tenir 'break' a favor en el cinquè i definitiu set (6-4, 3-6, 6-1, 3-6 i 6-3). Federer, però, va comprometre cada servei de Nadal fins a igualar altre cop el partit i definir-lo tal i com el va jugar: sent agressiu i valent.

Amb la victòria, Federer conquereix, amb el seu cinquè Open d’Austràlia, el 18è Gran Slam de la seva carrera i augmenta l’avantatge amb el següent, que no és cap altre que el rival que l’ha fet millor. Rafa Nadal, amb 14, continua dominant els seus enfrontaments (23-12), però a Melbourne, on ha perdut tres de les quatre finals que hi ha disputat, no va poder deixar enrere Sampras en la història d’un esport en què ell i el suís són, indiscutiblement, dues referències. També de present. Pocs imaginaven una altra final entre ells, feia gairebé sis anys de l’última (Roland Garros, 2011), però els seus afanys per perdurar (els dos superen la trentena) estan per damunt del pas del temps.

D’aquella antiga final a París, Federer ha elevat les virtuts tàctiques i Nadal, cops que llastraven la seva envergadura tenística. L’evolució amb el servei és innegable, igual que el potencial de cops guanyadors. Només així s’entén que estigués tan a prop de derrotar un Federer amb una clara estratègia: evitar punts llargs i dibuixar la final sota paràmetres ofensius. I pressionant i atacant és com va firmar el primer 'break' (7è joc). La proposta de Federer obligava el manacorí a arriscar, a ser agressiu. Ho reclamava el partit, ho demandava el rival.

I el primer set, amb poc més de mitja hora, va transcórrer com pretenia Federer: 6-4 a velocitat de creuer. L’helvètic no volia caure en el tenis de trinxera del balear, que domina els antecedents perquè en la majoria havia imposat l’intercanvi i la càrrega de fons. Aquest cop, però, Nadal afrontava el partit amb un dia menys de descans i cinc intenses hores de la semifinal amb Dimitrov, per tant també li convenia adaptar-se i amb un joc més dominant, exigir l’adversari. I amb dos trencaments el segon set que se li va posar molt de cara (4-0). Federer, però, no va variar el guió, no volia sentir-se intimidat per un rival majúscul que, acceptant el desafiament, no pretenia (ni devia) quedar-se enrere. I Nadal es va fer amb el segon set (6-3) insistint en la dreta de l’helvètic, que potser esperava més boles al revés. I és que la capacitat de sorpresa i els girs de guió són el que defineixen inèrcies, tendències, i victòries.

L’esperit de competidors ferotges

En el tercer, amb les coses igualades, el pes dels detalls van cobrar preponderància. Nadal va tenir, en el primer joc, tres boles de 'break'. Totes tres salvades per Federer amb el seu servei excels. En el següent joc, el suís va trencar a la primera temptativa que va tenir i va marcar una distància ja insalvable per un rival pressionat i superat. El 6-1 ho escenificava. Nadal estava incòmode; Federer no ho va perdonar. Assumint el risc, es va mostrar convençut del camí que havia de seguir. El triomf l’obtindria si els encerts compensaven els errors en un escenari reduït al que volia: un duel d’agressivitat i cops definitius.

Nadal, però, l’havia sorprès en el segon parcial amb la ferma aposta d’atacar el 'drive' de Federer. En el quart va tornar a insistir-hi, tant de paral·lel com especialment amb el creuat (amb el seu revés). I va obtenir el premi en una situació sense marge d’error, amb un 'break' en el quart joc que va marcar el set i les virtuts del manacorí, un animal competitiu únic en la seva espècie. Després de rebre un bon repàs no defalleix, continua buscant solucions i troba noves respostes. Així va dur la final a un cinquè set, en què resulta clau imposar el ritme. I Nadal, amb trencament en el joc inicial, va ser el primer a fer un pas endavant.

Federer, però, no es va rendir. Comprometia cada servei del balear, que va salvar les primeres escomeses del depredador suís amb la convicció que només transmeten campions imponents, que excel·leixen en el moment que la majoria s’esfondren. Però Federer, un altre enorme competidor, va insistir en les seves armes: pressió i atac. En el tercer servei de Nadal va restablir la igualtat (3-3) i va recuperar la iniciativa. I amb ella, el domini basat en el risc de cops profunds. exemplificat en un punt espectacular de 26 cops en què l’helvètic va obtenir l’opció de 'break'. L’espanyol la va salvar amb el servei, però en la següent va cedir el trencament que va donar a Federer l’oportunitat de tancar la final.

Amb la majoria segurament ho hauria fet de manera plàcida, però no amb el manacorí, que va tenir dues pilotes per igualar a cinc. Tanmateix, el servei, com tantes vegades per al suís, va acudir al rescat quan més el necessitava. Aquí, per fer-se amb un triomf vibrant i emotiu en una cita inoblidable, qui sap si irrepetible. I és que un duel entre Federer i Nadal mai no és un partit més. Molts ja no l’esperaven en una final de Gran Slam, però les seves conviccions la van fer possible. És la demostració del desig competitiu de dos tenistes que, amb treball i passió pel seu esport, descriuen l’aura llegendària que, sens dubte, s’eleva amb partits com el de Melbourne.