Grand Slams: Poder global, decisió local

Tothom somia guanyar un Grand Slam. Són el cap de cartell del calendari des de fa tants anys (1905) que el seu estatus li atorga una posició de poder. Tres tenen titularitat estatal i Wimbledon, tot i que l’organitza l’All England Tennis Club, destina els beneficis a la federació britànica. A Roland Garros, per exemple, es genera el 80% del pressupost de la federació francesa i, en els últims 10 anys, ha permès invertir 380 milions en el tenis del país.

Un resultat: 11 francesos entre els 100 primers. Tot i que la quantitat no sempre du a la qualitat i, a més, el joc i el físic hi tenen un pes menys important que la part mental. Paradoxes del destí, els diners no asseguren campions. A París no hi guanya un local des del 1983, a Austràlia des del 1976 i a Londres Murray va trencar un malefici que s’allargava des del 1936. Però no serà perquè no s’hi esforcin. Entre ells, excepte Wimbledon, van acordar reservar una invitació masculina i una femenina a les altres dues federacions. La resta, a discreció pròpia.

I aquest cop, sense sentimentalismes. Paul-Henri Mathieu, amb 35 anys, es retirava aquí, però va haver de passar la prèvia. “Defensem els valors de l’esport”, es queixava. I va perdre en el debut amb Goffin, un rival de pes que no li va servir per dir adeu a la pista central. Un tracte decebedor que també va afectar Virgine Razzano, de 34. Per al públic és inoblidable el seu triomf sobre Serena el 2012. “M’han dit que han de donar impuls als joves”, deia resignada, tot i que entre les invitacions s’incloïa Benneteau, de 36 anys.

Algunes contradiccions

Són les contradiccions d’una organització liderada pel nou president, Bernard Guidicelli, que va anunciar nou mètode per decidir-les de cara al 2018. L’objectiu, segons Guidicelli, “és evitar que un Gianni Mina sigui destruït per Rafa Nadal a la central”. Parla d’un triple 6-2 en l’estrena del 2010. Avui, Mina és més enllà del 350 del món, lluny de l’elit. Les invitacions, però, continuen restringides a tenir passaport francès. Ni els va passar pel cap donar-n’hi una a Tommy Haas, un vell roquer de 39 anys enamorat del seu esport que plega després de superar l’enèsima lesió greu. “He tornat perquè vull que la meva filla em vegi jugar”, reconeixia emocionat al gener, quan va caure per fatiga en el debut de Melbourne. A Wimbledon també podrà jugar i acomiadar-se.

En l’apartat femení, la russa Maria Xaràpova va centrar la polèmica. “Podem oferir una invitació a qui torna d’una lesió, però no per als que tornen d’una sanció”, remarcava Giudicelli, emparat en motius ètics raonables. A banda d’això, però, el seu torneig va endarrerit. “El nou Roland Garros ja no és un projecte, és una obra”, aclaria. La certesa és que fins al 2019 no tindran sostre a la central, i des de l’any passat, que el van estrenar a Nova York, és l’únic Grand Slam que no en té. Una cursa per la modernitat que fa temps que estan perdent.

Les llàgrimes d’Almagro

Per a l’esportista la pitjor derrota és el martiri de les lesions. La imatge del dia va ser per al murcià Almagro, que es va retirar pel dolor al genoll esquerre i no va poder contenir el plor, consolat per Del Potro. De la resta de la jornada destaquen les victòries de Murray, Wawrinka, Feliciano (a cinc sets contra Ferrer), Pliskova, Halep i les eliminacions de Berdych i Kyrgios.