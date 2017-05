Jack Sock tampoc atura Rafa Nadal a Roma

Rafa Nadal ha superat Jack Sock (6-3 i 6-4) i s'ha classificat per disputar els quarts de final del Masters 1.000 de Roma. El pròxim rival del manacorí serà Dominic Thiem, adversari al qual es va imposar a la final del Mutua Madrid Open.

L'argentí Juan Martín del Potro s'ha imposat per 7-6 i 6-3 al japonès Kei Nishikori , número 9 del rànquing ATP, i s'ha classificat per als quarts de final, on tindrà com a rival e l serbi Novak Djokovic.