Rafa Nadal supera Roberto Bautista i accedeix als quarts de final del Roland Garros

Rafa Nadal ha aconseguit aquest diumenge la seva classificació per a quarts de final de Roland Garros per onzena vegada en la seva carrera després de derrotar Roberto Bautista per 6-1, 6-2 i 6-2 en 1 hora i 51 minuts.

En el seu partit 78 en aquest Grand Slam, Nadal ha igualat amb el suís Roger Federer en número de vegades en col·locar-se entre els vuit millors del torneig, una estadística a la qual també aspira el serbi Novak Djokovic si venç el català Albert Ramos.

"Bautista és un bon jugador, per a mi era important aconseguir aquesta victòria i tornar a estar a quarts de final", ha dit el manacorí des de la pista. Sobre el seu nivell imparable, ha assegurat que "és important jugar al màxim per mantenir la confiança".

El tenista manacorí, que persegueix aixecar la seva desena Copa dels Mosqueters, arriba als seus onzens quarts amb el segon millor balanç de la seva carrera, amb només 20 jocs cedits, un més que el 2012.

Poderós com en els seus millors anys, Nadal no ha tingut pietat del castellonenc. Bautista, que havia mostrat un bon nivell a París, ha estat víctima del gran tenis del manacorí, que suma ja 99 triomfs sobre terra batuda en partits al millor de cinc sets, en què només ha deixat escapar dos derrotes.