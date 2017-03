Rafa Nadal i Garbiñe Muguruza, eliminats a Indian Wells

El manacorí Rafa Nadal i la barcelonina Garbiñe Muguruza han caigut eliminats a Indian Wells .

Un brillant Roger Federer ha necessitat tot just 68 minuts per despatxar per 6-2 i 6-3 Nadal i aconseguir així el bitllet d'accés per a quarts de final. "Això no és un revés , per a res", ha dit el manacorí . " Estic en bona posició del ' Race ' i he començat bé l'any, millor del que hagués somiat. Avui he perdut un partit que m'hagués agradat guanyar, però no ha pogut ser. La setmana que ve ( a Miami ) tindré una altra oportunitat per jugar bé i faré el possible perquè així sigui " , ha afegit. El suís s'enfrontarà ara a l'australià Nick Kyrgios, que ha eliminat el serbi Novak Djokovic per 6-4 i 7-6 ( 3) en una hora i 52 minuts.

Muguruza, per la seva banda, s'ha acomiadat d'Indian Wells en quarts de final després de caure contra la txeca Karolina Pliskova per 7-6 i 7-6 en una hora i 56 minuts. "La veritat és que no em preocupa molt aquest partit perquè, malgrat que no estava jugant el meu millor tenis i malgrat que arrossego unes molèsties des de fa un temps, he sortit a la a pista i he donat tot el que tinc", ha confessat la tenista.