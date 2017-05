Nadal no falla a Madrid i ja porta 30 Masters 1000

Rafa Nadal és feliç quan juga sobre terra batuda i va derrotar el jove austríac Dominic Thiem per poder guanyar per cinquena vegada el Mutua Madrid Open (7-6 i 6-4). Nadal, que aquest any ja ha guanyat sobre terra batuda a Montecarlo, Barcelona i Madrid, iguala de pas amb aquest triomf el serbi Novak Djokovic, amb 30 títols de tornejos Masters 1000. El jugador de Manacor arribarà amb aquest bagatge triomfador al Masters 1000 de Roma, on ha guanyat set vegades, i tindrà el repte d’arribar a Roland Garros en la quarta posició del rànquing de l’ATP, fet que seria clau per tenir un bon quadre de competició al Grand Slam en què aspira a guanyar per desena vegada.

Nadal va patir gràcies al bon joc de Thiem, un altre especialista sobre terra batuda, però en els moments clau va salvar tres pilotes de set i va imposar el seu joc. Ara el jugador de Manacor ja suma 72 títols al seu palmarès i amplia el seu avantatge a la capital espanyola, on el segueixen Roger Federer, amb tres triomfs (2006, 2009 i 2012), i Andy Murray (2008 i 2015) i Djokovic (2011 i 2016).