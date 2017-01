Nadal supera un sòlid Dimitrov i se cita amb Federer en la final somiada

Rafa Nadal s’ha imposat a Grigor Dimitrov en una intensa i espectacular semifinal (6-3, 5-7, 7-6, 6-7 i 6-4) de gairebé cinc hores, digna d’un Gran Slam. La treballada victòria del manacorí serveix el partit que la majoria del públic somiava, la final amb Roger Federer. Serà la 9a entre ells, la primera des de Roland Garros 2011. Gairebé set anys després de l’última, per això molts (fins i tot ells dos) desitjaven veure-la una vegada més.

La final, però, serà diumenge (9.30 h del matí) i Nadal ja sap (i sabia abans de començar el torneig, per la distribució dels quadres i els horaris) que tindrà un dia menys de descans que Federer, que també va disputar cinc sets amb Wawrinka però amb menys desgast que els cinc que Rafa ha hagut de disputar amb Dimitrov, qui mai no es s'ha enfonsat i ha ofert una versió sòlida i consistent com poques vegades se l’ha vist en cites d’aquestes magnituds.

El talentós búlgar ha sigut agressiu i ha intentat dur la iniciativa en tot moment. Ha tingut les primeres pilotes de 'break' (en el primer joc del partit) i ha reaccionat en el primer instant decisiu del duel: el desenllaç del segon set. Nadal, que ja tenia el primer a la butxaca, havia recuperat un trencament en contra, però Dimitrov, que en altres èpoques segurament hauria sucumbit mentalment, ha respost a cada escomesa rival i, en una successió inesperada de 'breaks', n'ha sortit guanyador i ha segellat el set a la cinquena oportunitat que ha tingut.

Dimitrov restablia una igualtat que ha seguit definint l’enfrontament. En el tercer parcial, el búlgar ha tornat a reaccionar a un primer trencament de Nadal. En el joc següent ha firmat el 'break' i s'ha mantingut en la lluita d’un partit que mai no ha volgut deixar en mans del balear, més decisiu en els detalls que han definit el ajustat desempat (7-5), que ha fet seu qui ha estat millor en la restada. En el quart, en canvi, el servei imposava la seva llei. Tanta, que s'ha arribat a un altre 'tie-break' sense cap oportunitat de trencar per cap dels dos. Allà, Dimitrov ha demostrat el salt físic (i psíquic) que va apuntar a Brisbane (va alçar el títol després de derrotar Thiem, Raonic i Nishikori) i no ha donat cap marge a Nadal, conscient que la seva oportunitat passava per pressionar i evitar la reacció adversària.

En el cinquè, Nadal ha fer el pas que demandava el partit: conquerir més la línia de fons i dominar més els punts. Sobretot en la situació més crítica, 4-3 del búlgar i dues pilotes de trencament en contra. Ha salvat les dues i s'ha fet amb el servei atacant i pujant a la xarxa. Un signe de valentia d’un competidor ferotge que en el joc següent, al més pur estil botxí implacable, signava el 'break' que li permetia, amb 5-4, servir pel partit. Dimitrov, tanmateix, no s'ha rendit (ha salvat fins a dues pilotes de partit) i Nadal ha hagut de suar per segellar una soferta victòria, la vuitena en nou antecedents amb un rival que, aquest cop més que en cap altre, ha vengut molt cara la derrota i ha descrit un formidable desenllaç per a un matx que hagués merescut guanyar qualsevol.