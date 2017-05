"No ens deixaven posar una jaqueta tot i el fred": la queixa de les hostesses del Godó

Una de les hostesses del torneig Open Banc Sabadell de tenis que s'ha disputat durant la setmana passada ha denunciat aquest dilluns al matí al programa 'El matí de Catalunya Ràdio' les condicions en què ha hagut de treballar. I és que, segons la noia, l'empresa que la va contractar, Schweppes, la va obligar a vestir amb roba d'estiu tot i que durant la setmana passada les temperatures van baixar a Barcelona. "Treballàvem en unes condicions que et feien tremolar, contra la teva salud i contra la teva dignitat directament. No ens deixaven posar jaqueta tot i el fred", ha comentat.

Ella ha estat una de les vuit noies que feia de paraigüera dels tenistes. "La nostra tasca era passejar-nos en vestidet curtet com qui passeja en ple agost per la Rambla", ha explicat, i ha afegit: "Jo i les meves companyes estàvem gairebé cada nit amb febre. Cada nit malaltes, amb febre i migranyes. Treballàvem contra la nostra salut i la nostra dignitat". Les vuit noies que feien de paraigüeres havien de treballar durant "tres hores" (mentre duraven els partits) i només podien posar-se una jaqueta per sobre quan estaven "assegudes al banc". "El públic estava abrigat i nosaltres havíem d'anar en faldilla i màniga curta", indica.

Segons explica, quan van demanar poder-se posar una jaqueta els van dir que no, perquè si no no es veia bé la marca del patrocinador, Schweppes. "Ens van esbroncar perquè ens vam posar una tovallola per sobre dels peus perquè feia molt de fred. Vam haver de demanar perdó", conclou.

Temperatures de 8-10 graus a Barcelona dij i div. Al Godó, les hostesses que van alçar la veu pel fred que patien, van rebre esbroncada. pic.twitter.com/rmoawuCKQD — Dani Terra (@DaniTerraa) 2 de maig de 2017

Les declaracions d'una de les afectades arriben després que alguns espectadors hagin comentat el cas a Twitter. D'altres tuitaires no parlaven del fred –la crítica se centrava més en la cosificació de la dona– però en la imatge es veia l'hostessa amb el vestit curt i, al fons, un encarregat de seguretat completament abrigat, amb una jaqueta impermeable. També al fons es veu una noia aplegapilotes que tampoc va abrigada, tot i que en aquest cas la seva feina els permet moure's una mica més.