Rafa Nadal puja fins a la quarta posició de l’ATP

Rafa Nadal viu el millor inici de temporada en molts anys. Després d’haver arribat a la final del primer Grand Slam de la temporada, l’Open d’Austràlia, on va perdre amb Roger Federer, el jugador de Manacor està marcant el seu terreny sobre la terra batuda, la superfície on ha guanyat més títols. Si les últimes setmanes s’havia convertit en el primer tenista a guanyar deu vegades un torneig de primer nivell, en aconseguir-ho primer a Montecarlo i després al Godó de Barcelona, aquest cap de setmana passat ha guanyat per cinquena vegada el Masters 1000 de Madrid, un triomf que permet a Nadal pujar fins a la quarta posició del rànquing de l’ATP, superant un Roger Federer que ha preferit dosificar-se després de les primeres setmanes, renunciant a la major part dels tornejos d’aquestes setmanes. El suís s’ha dedicat a entrenar-se, dosificar-se i participar en actes benèfics, i ha renunciat a punts que han permès a Nadal situar-se quart, posició clau per arribar a Roland Garros amb la seguretat que no es trobaria amb un rival dur fins a les semifinals. Andy Murray segueix en la primera posició, per davant de Novak Djokovic. Stan Wawrinka ocupa la tercera posició, per davant de Nadal, Federer i Milos Raonic. Per la seva banda, Dominic Thiem, el rival de Nadal a la final de Madrid, va guanyar dos llocs i ara és setè, i es confirma com un dels jugadors amb més futur.