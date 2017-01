Serena Williams aixeca l'Open d'Austràlia i recupera el número 1 del món

Serena Williams s'ha imposat a la seva germana Venus en el duel nord-americà de la final de l'Open d' Austràlia (6-4 i 6-4) per recuperar així el número u del món i aixecar el títol per setena vegada, sense cedir un set. La tenista, a més, ha trencat l a igualtat que mantenia amb l'alemanya Steffi Graf i figura ara amb 23 Grand Slams , a un sol guardó de Margaret Court. Tot això, en 88 minuts de final pobre a nivell de joc , i que ha acabat amb 46 errors no forçats, 25 d'ells per la banda de Venus.