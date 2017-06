Thiem, el tenista convertit en un petit gran gladiador

El físic ha adquirit una importància preponderant en l’esport actual i l’esportista s’hi ha d’adaptar. Dominic Thiem i el seu tècnic de sempre, Gunter Bresnik, fa temps que ho van entendre. Per això, a la facilitat per jugar a tenis (el revés amb una sola mà n’és una bona evidència) hi van sumar una exigent preparació física. L’expeditiu triomf als quarts de final de Roland Garros contra Novak Djokovic, amb un 6-0 final inclòs, són la conseqüència de la bona feina que hi ha darrere un jugador que ha sigut l’únic capaç de derrotar en terra aquest any a Nadal (a Roma), que l’ha vençut en dues finals (Barcelona i Madrid) i que, a més, arribarà més descansat després que Carreño es retirés en el segon set per molèsties als abdominals.

Ara es trobaran per quart cop aquest 2017 en un duel d’especialistes. I d’autoexigents. Segurament els dos s’entrenaran de valent avui, perquè la seva manera de preparar-se és exercitar-se com després competiran. Per a Thiem, la cosa ja ve de lluny, de quan tenia problemes de creixement en l’adolescència. Bresnik va acudir a Sepp Resnik, un antic especialista en ultratriatlons que només va posar una condició: fer-ho tot a la seva manera.

Amb mètodes gairebé militars, Resnik duia Thiem a córrer pel bosc a les palpentes, abans que sortís el sol. El feia aixecar troncs de 25 quilos, creuar a peu rius amb aigua congelada i entrenar-se sovint amb roba xopa. Al principi, quan el jove tenista li deia que no podia més, el preparador li responia: “No et queixis. Mira’m, si jo puc fer-ho amb 60 anys tu hauries de poder fer el mateix tres vegades”. Tres dures pretemporades i seguiments intensos que van donar fruits. Fa tres anys que Thiem va deixar Resnik, però aquella preparació, sens dubte, va esculpir un esportista que va assumir per sempre més una base, tant física com mental, formidable.

De Resnik a Stober

Aquella formació, però, s’ha arrodonit amb Alex Stober, una peça bàsica que dona valor al treball del passat i eleva el potencial de futur d’un tenista que, a diferència de la majoria dels seus companys, suporta millor els esforços. L’any passat, comparat amb l’elit del circuit, va ser el que més partits va jugar (118) i més tornejos va disputar (27, el següent va ser Cilic amb 22). I malgrat les veus crítiques sobre la mala planificació es va consolidar entre els 10 millors tenistes del món. En el tram final de temporada se’l va notar cansat, però l’objectiu ja estava complert.

No obstant, és tanta la confiança que al mes de febrer van tornar a caure en l’error. “Va ser una bogeria”, deia el mateix Bresnik, que va assumir la culpa per haver jugat seguit a Sofia, a Rotterdam (els dos en indoor ), a Rio de Janeiro (amb viatge transatlàntic i canvi de superfície) i a Acapulco (altre cop sobre pista dura). Tanmateix, no li ha impedit completar una gira de terra prèvia a París espectacular, amb dues finals i una semifinal. I bona part del mèrit és de Stober, que fa 30 anys que cuida el cos, entre d’altres, de Sampras, Agassi, Kuerten i, posteriorment, de Kvitova, Haas i Kerber, que va assolir amb ell el númerou amb una consistència física envejable.

“Estar amb ell és una de les decisions més importants de la meva carrera -reconeix Thiem, que es rendeix a les seves habilitats-. Noto la diferència. Fem tractaments llargs a la nit i l’endemà em sento perfecte”. Junts des de finals del 2015, no és casualitat que el 2016 fes el salt definitiu. “Té 23 anys i està disposat a treballar molt”, relata Stober, especialista respectat que coneix el seu paper: “Jo no decideixo el calendari, la meva feina és preparar-lo perquè estigui a punt per als reptes més difícils”.

A Roland Garros, contra una gran versió de Rafa Nadal, n’afronta un de superlatiu. Cap dels dos ha cedit ni un set en aquesta edició del torneig, però el manacorí, per experiència i palmarès (9 títols al Grand Slam francès), parteix com a favorit.

Nadal es classifica per la lesió de Carreño

Rafa Nadal va classificar-se per les semifinals de Roland Garros després que el seu rival, Pablo Carreño, es retirés al segon set per problemes a l’abdomen. El tenista de Manacor, però, ja estava guanyant per 6-2 i 2-0 en un partit que tan sols va durar 51 minuts. D’aquesta manera, Nadal es converteix en el primer tenista que juga per desena vegada les semifinals del Grand Slam de París. A més a més, sumava la seva victòria número 100 en partits sobre terra batuda a cinc sets -per només dues derrotes, totes dues a Roland Garros, i el triomf número 22 de la temporada sobre aquesta superfície.

Nadal jugarà contra Thiem. I en l’altra semifinal jugaran Wawrinka, botxí de Cilic (6-3, 6-3 i 6-1), i Murray, que va remuntar contra Nishikori (2-6, 6-1, 7-6 i 6-1). En el quadre femení, Plisková i Halep lluitaran per un lloc en la final després de derrotar, respectivament, a Garcia i Svitolina.