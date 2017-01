Wawrinka i Federer se citen a les semifinals de l'Open d'Austràlia

El suís Stan Wawrinka, campió el 2014, ha anul·lat completament les esperances del francès Jo-Wilfried Tsonga d'arribar a una nova final de l' Open d'Austràlia, després de superar-lo als quarts de final per 7-6 (2), 6-4 i 6-3. Wawrinka s'enfrontarà a les semifinals contra el seu compatriota Roger Federer, que ha superat l'alemany Mischa Zverev en tres sets: 6-1, 7-5 i 6-2. L'exnúmero 1 mundial no ha donat opcions al seu rival, i l'ha superat en un plàcid duel de poc més d'hora i mitja. El primer set, de fet, no ha arribat ni als 20 minuts de joc.

540x306 Federer colpejant a la xarxa / THOMAS PETER / REUTERS Federer colpejant a la xarxa / THOMAS PETER / REUTERS

En la primera semifinal, s'enfrontaven per primera vegada Wawrinka i Tsonga en un Grand Slam -fora de Roland Garros- i el francès esperava acabar amb la ratxa de les tres derrotes consecutives que havia encaixat contra el suís des de Madrid en 2013, però Tsonga no ha pogut trencar el malastruc.