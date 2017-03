El millor Ricky Rubio torna en una gran nit dels germans Gasol

Jornada rodona pels tres catalans de l'NBA. Ricky Rubio ha establert una nova marca personal d'assistències (19) i punts (22) en el triomf dels Minnesota Timberwolves contra els Washington Wizards (119-104). La doble figura de Rubio ha superat el seu millor registre personal de punts de la temporada, i la millor marca de la seva carrera a l'NBA pel que a assistències es refereix, sent decisiu pel triomf dels seus equips.

És el primer cop en els sis anys que fa que és a l'NBA que Rubio aconsegueix acabar dos partits amb almenys 20 punts anotats. Ho ha fet, a més, en la mateixa nit on han jugat Pau i Marc Gasol, que també han guanyat en els seus respectius partits.

Pau Gasol ha firmat 13 punts i 10 rebots en el triomf dels San Antonio Spurs sobre els Atlanta Hawks (107-99), que situa als primers co-líders de la Conferència Oest juntament amb els Golden State Warriors, fins ara líders en solitari de la classificació durant el que va de curs. A un mes per acabar la fase regular, els texans tenen opcions per completar el curs com el millor conjunt de la seva conferència.

D'altra banda, Marc Gasol també ha completat una gran actuació, en anotar 13 punts, capturar 7 rebots i repartir 7 assistències en la victòria dels Memphis Grizzlies contra els Milwaukee Bucks (113-93).