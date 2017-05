La millor resposta que pot donar una superestrella

Ja han passat deu dies des de l’incident entre Neymar i Unzué que va desvelar Fernando Polo a Mundo Deportivo. Deu dies que han servit per obrir un debat intern [al club] i extern [entre els aficionats] sobre el futur futbolístic del brasiler. Però deu dies que han servit, també, perquè el futbolista es reivindiqui amb actuacions excel·lents en partits de nivell contra el Vila-real i el Las Palmas. Si al Camp Nou, contra els groguets, va ser protagonista amb un gol i amb jugades màgiques de cara a la galeria, a Gran Canària va reblar el clau marcant un hat trick i donant una assistència al seu amic Suárez.

Neymar ha sigut el gran protagonista en els dos últims partits, com ho està sent aquest 2017 amb el Barça. El brasiler no va començar bé la temporada, massa irregular, afectat també per una pretemporada de circumstàncies arran dels Jocs de Rio, en què va jugar amb l’equip olímpic del seu país. Amb el canvi d’any, però, va retornar la versió genuïna del futbolista, arrodonida per un estat de forma que li permetia grans esforços en partits consecutius. Només se li qüestionava la falta de gol. I en els últims enfrontaments també ha sabut corregir aquesta mancança. Quan Messi no pot intervenir, ho fa Neymar. I el resultat, majoritàriament, acaba sent beneficiós per als interessos blaugranes. Dit d’una altra manera, sense l’actuació de Neymar contra l’equip insular, potser ara el Barça hauria dit pràcticament adeu a les opcions -tot i que segueixen sent petites- de lluitar pel títol de Lliga.

El que passa és que el brasiler ha agafat mala fama. Se li recrimina que tingui una vida fora dels terrenys de joc poc disciplinada. O, almenys, no tan disciplinada com agradaria al Barça. Per això, quan hi ha un incident com el que el va enfrontar a Unzué s’encenen les alarmes. El tècnic assistent li va dir, segons el diari esportiu: “Si segueixes així acabaràs com Ronaldinho”. I Neymar, si volia respondre, només ho podia fer sobre la gespa, ja que és l’únic termòmetre 100% fiable per als espectadors, encara que des del club s’enviïn missatges per assegurar que es tracta d’un incident aïllat i no preocupant.

Els tres gols i l’assistència van servir com a resposta contundent i infal·lible. Va obrir el marcador culminant un contraatac, va regalar el segon a Suárez, va fer el tercer amb un cop de cap i va tancar l’actuació amb un toc subtil en un mà a mà amb Varas. La resposta que ha de donar una superestrella que, a més, va tenir temps de dedicar la tercera diana a la seva mare -al Brasil i a altres països de Sud-amèrica se celebrava aquest diumenge el dia de la mare-, fent-se un petó al braç dret, on té un tatuatge en honor seu.

La sequera de Messi a Gran Canària

Qui no va marcar va ser Leo Messi. I això significa que l’argentí segueix tenint una assignatura pendent a Gran Canaria, ja que és l’únic estadi de Primera Divisió on encara no ha aconseguit marcar mai. Tot i així, continua liderant el Pitxitxi amb 35 gols. El seu company Luis Suárez en suma 28, mentre que el madridista Cristiano Ronaldo és tercer, amb 22.