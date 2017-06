Un mínim de vuit jugadors del Girona continuaran

Dues jornades plenes de reunions, trucades, anades i tornades donen per a molt. Per això, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha volgut fer balanç de les converses que ha mantingut amb els jugadors de la plantilla -de manera individual- durant aquesta setmana. “Hi ha decisions que no són fàcils de prendre, però això entra dins el meu càrrec”, ha assegurat, abans de demanar “respecte” per als professionals que han aconseguit l’històric ascens a Primera.

Cárcel ha reconegut que 8 dels 16 jugadors amb contracte en vigor tenen la plaça assegurada: Bounou, Alcalá, Juanpe, Aday, Pere Pons, Granell, Portu i Borja García. Res no diu que aquesta xifra no augmenti durant l’estiu ja que Ramalho, Sandaza, Eloi i René també tenen opcions de continuar al Girona. La nòmina de futbolistes es podria ampliar amb la presència de Pablo Maffeo –tant el club com el jugador tenen com a prioritat seguir amb la vinculació – i no es descarta l’opció de prorrogar un any més la cessió de Samuele Longo. El davanter italià autor de 14 gols durant el curs s’ha deixat estimar amb l’objectiu de continuar amb el club gironí a Primera. “Segur que tindrem entre 10 i 15 incorporacions; serà un estiu llarg i esperem fer un equip prou competitiu per aconseguir la permanència”, ha confirmat un Cárcel que no vol perdre “l’essència que s’ha creat durant aquest temps dins el vestidor”, i que ha afegit que “el límit salarial ens condicionarà a l'hora d’incorporar jugadors”.

Amb la continuïtat ja confirmada de Pablo Machín i el cos tècnic actual, la llista de baixes va agafant forma a mesura que passen les hores, ja sigui a causa de fi de cessions o fi o rescissió de contracte. Richy i Felipe no renovaran, i avui s’han acomiadat amb un acte d’homenatge organitzat pel mateix club. Pablo Marí, Cifu, Mojica i Cámara tornen als seus clubs d’origen, mentre que Kiko Olivas i Cristian Herrera no entren dins els plans del Girona i, en cas de no haver-hi ofertes pel mig, hauran de negociar la rescissió d’un contracte al qual els jugadors es poden agafar. Casos diferents són els de Rubén Alcaraz i Coris, que marxaran cedits per continuar amb una progressió que es podria estancar en cas de fer el salt a Primera.

També cal tenir en compte els jugadors que tornen per marxar de nou: Oliveros, Carles Mas, Vivancos i Manel. La plantilla, a falta de la confirmació oficial, està citada per als propers 14 i 15 de juliol per realitzar les proves mèdiques i físiques abans d’iniciar el primer entrenament del curs el dilluns 17. Aquella setmana el Girona es desplaçarà a Manchester (Anglaterra) per iniciar una estada a les instal·lacions del City, tal com ja va passar l’estiu passat.

Richy i Felipe han estat homenatjats

Richy i Felipe Sanchón, dues llegendes dins el Girona, no renovaran el seu vincle amb el club. El central gallec i el davanter català eren conscients de la dificultat que suposava entrar en els plans del Girona per a la pròxima temporada i així els ho va fer saber Quique Cárcel en les reunions abans esmentades. Avui s’han acomiadat de Montilivi amb tots els honors, acompanyats pels seus familiars i per alguns integrants de la plantilla i el cos tècnic.

Delfí Geli ha començat el torn de paraules agraint els serveis prestats als dos jugadors: "Gràcies per la vostra professionalitat; tots dos sou grans persones i uns referents dins el vestidor”. El director esportiu s’ha desfet en elogis cap a Felipe: “Li tinc molta estima; al primer que vaig trucar quan vaig arribar a Girona va ser a ell. Sempre portaré dins el cor que m’ajudés a tirar endavant aquest projecte”. També ha mostrat la seva gratitud envers Richy. “Té un cor tan gran que no es pot valorar; és un lluitador i un autèntic líder”. Visiblement emocionat, Felipe no ha pogut evitar plorar. “És molt dur per a mi acomiadar-me d’aquest club”. El davanter català marxa agraït. “Només tinc paraules de gratitud per a tothom, especialment per a la meva família: ells m’han aixecat cada cop que he caigut”. Amb el cap ben alt, Richy va emetre un emotiu discurs on va anunciar la seva retirada. “Després de tants anys patint, si no puc seguir al club de la meva vida, ho deixo córrer”. “La decisió és molt dura i el genoll no em permet continuar; almenys he pogut complir el somni de pujar a Primera amb el Girona”, ha conclòs, entre llàgrimes.