La moció de censura, una eina democràtica que no fa mal al poder

En els últims 15 anys, el Barça ha viscut dues mocions de censura contra presidents del club. La primera va ser el 1998 contra Josep Lluís Núñez i la segona el 2008 a Joan Laporta. Precisament Laporta era la cara visible de la moció de censura del 1998, quan dins de la plataforma batejada com a Elefant Blau, i acompanyat per socis com Armand Carabén, Jacint Borràs, Alfons Godall i el mateix Agustí Benedito, va aconseguir el 35,5% dels vots (14.358 vots), pels 61,52% favorables a Núñez (24.863), que va continuar manant. El 2008 Núñez va fer acte de presència per votar contra Laporta, que llavors era el president i es va salvar per poc, en aconseguir 14.817 vots (37,75%), una xifra inferior als 23.870 vots (60,60%) que van donar suport als caps visibles d’aquella moció, Oriol Giralt i Christian Castellví. Per fer fora un president, però, cal aconseguir el 66% dels vots.

En tots dos casos hi va haver prou suports per aconseguir tirar endavant la moció i arribar a les urnes, en una època en què amb les signatures del 5% dels socis ja es podia iniciar el procés. Ara, però, la situació és diferent, ja que aquesta xifra va ser modificada el setembre del 2013, amb Sandro Rosell de president. Pocs dies després que uns socis, agrupats sota el nom de Go Barça, intentessin sense èxit aconseguir aquest 5% de les firmes per fer una moció de censura contra Sandro Rosell, la directiva va aprovar en assemblea de compromissaris els nous estatuts del club, on en l’apartat referent a la moció de censura es modificava el seu funcionament. Amb els estatuts del 2013, cal un 15% de firmes dels socis per tirar endavant una moció de censura. “Això és altíssim i ho reconeixem, però és el que diu la llei i no podem anar-hi en contra. No ens agrada, però ho hem hagut de fer”, va aclarir llavors Joan Manuel Trayter en referència a la modificació, citant que es feia el canvi per adaptar-se a la llei catalana de l’esport.

Agustí Benedito, doncs, admet que serà difícil poder tirar endavant aquesta moció de censura. L’excandidat calcula que necessita unes 16.500 signatures per tirar endavant la moció de censura. Però el principal problema és que només disposa de 15 dies hàbils per aconseguir-les, tot i que encara no ha dit quina serà la data per iniciar aquest període de recollida oficial. És per aquest motiu que Benedito ha posat en marxa una web ( Votdecensura2017.cat) i un telèfon de contacte (931 730 003). “16.500 signatures en quinze dies implica recollir-ne entre 1.100 i 1.200 per dia. I si no te les venen a portar, això implica una logística de 200 vehicles i unes 250 persones molt ben coordinades... Sé que és difícil, però intueixo que aquest estiu hi haurà vot de censura. Hi ha molt malestar entre els socis”, deia ahir Benedito.

L’equip de l’excandidat va explicar ahir que ja tenia més de 300 adhesions de suport. Tot i que no van donar una data concreta, s’especula que la votació, si tira endavant, serà al juliol. Un cop Benedito presenti la petició escrita i demani les butlletes, tindrà dues setmanes per recollir les signatures. I si les aconsegueix, en menys de dues setmanes es decidiria la data definitiva.