Les banderes molesten al Camp Nou: el Barça reubica els abonats afectats

Les banderes del Barça i les estelades no agraden a tothom al Camp Nou. O sí que agraden, però no quan et priven de veure l'espectacle dels Messi, Iniesta i companyia. És el que ha passat al Gol Nord de l'estadi, una zona afectada pel naixement de l' Espai d'Animació. Alguns socis han fet arribar la seva queixa al club perquè han perdut visibilitat, i el Barça els està reubicant per resoldre el problema.

Els integrants de la nova grada d'animació que s'ha impulsat aquesta temporada han creat una nova manera d'animar, inèdita durant molts anys al Camp Nou per l'absència d'unitat entre els diferents grups. Des de càntics incessables dirigits per un sistema de megafonia, fins a moviments amunt i avall de tots els seus membres, com si fos un ball multitudinari. I també han recuperat la tradició de desplegar grans banderes per donar suport a l'equip, ja sigui les que porten els emblemes dels mateixos grups (sobretot Supporters Barça i Almogàvers, els dos grups més nombrosos), banderes blaugranes o senyeres i estelades (aquestes, en la seva gairebé totalitat a la zona dels Almogàvers). Aquesta iniciativa ha creat cert malestar en alguns abonats, que ja van queixar-se a principis de temporada d'aquesta situació: alguns a través dels mitjans, d'altres a través del mateix club.

La primera mesura del Barça per intentar que les banderes no molestin els abonats ha estat intentar convèncer els grups per minimitzar l'impacte. És a dir, que s'exhibeixin menys durant el partit, només en moments puntuals com són els gols, el minut 17.14 (quan les estelades apareixen únicament a una zona que combrega amb les tesis independentistes, és a dir, dels Almogàvers) o a l'inici del partit. La segona mesura ha estat reubicar els abonats afectats. Fins ara el club ha obert 10 expedients per resoldre els casos dels socis que s'han dirigit a les oficines del Barça per queixar-se'n. Sis socis ja han estat reubicats en una altra zona de l'estadi, i els seients que han quedat lliures es posen a la venda. La resta de casos es resoldran ben aviat, i no es descarta que n'arribin més.

El 4 de febrer, procés completat

Precisament, en el pròxim partit de Lliga al Camp Nou, dissabte 4 de febrer contra l'Athletic Club, el Barça té previst que l'Espai d'Animació estigui complet. És a dir, que les 1.246 localitats que la junta de Josep Maria Bartomeu va destinar a aquest projecte estiguin ocupades (1.200 fixes, 46 de rotatòries), i d'aquesta manera culminarà un procés que va néixer aquest passat agost amb poc més de 300 persones. Ara mateix hi ha pràcticament 900 aficionats validats pels Mossos d'Esquadra, uns seguidors que han d'accedir a l'interior del recinte a través de tres boques específiques situades al Gol Nord. En aquests accessos s'hi fan controls biomètrics gràcies a sis torns que validen l'empremta dactilar dels seguidors, i així s'eviten sorpreses inesperades. A l'inici de la segona volta es completarà el procés i l'Espai d'Animació estarà del tot ple.