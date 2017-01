Al-Attiyah supera Pons, Roma i Sainz i s'anota la primera etapa del Dakar

Nasser Al-Attiyah (Toyota) ha guanyat aquest dilluns la primera etapa del Dakar de la modalitat de cotxes, l'única que es disputa al Paraguai. El pilot del Qatar ha signat un temps de 25.41 minuts, 24 segons millor que el de Xavier Pons (Ford), segon. Nani Roma (Peugeot) i Carlos Sainz (Peugeot) han estat tercer (a 29) i quart (a 33), respectivament. El vigent campió de la categoria, el francès Stephane Peterhansel (Peugeot), ha estat dotzè a 01.34 minuts, i el seu compatriota Sebastian Loeb (Peugeot), un dels grans noms de la graella, ha acabat sisè, a 01.06 minuts.

El sud-africà Giniel De Villiers (Toyota) ha estat cinquè a 41 segons i el finlandès Mikko Hirvonen (Mini), novè a 1.20 m. Aquest primer capítol de la competició ha unit la ciutat d'Asunción amb la de Resistencia, capital de la província argentina de Chaco, amb un trajecte sense grans dificultats de 454 quilòmetres (39 cronometrats). Les complicacions apareixeran a la segona etapa, que se celebra aquest dimarts i que acabarà a San Miguel de Tucumán després d'un recorregut de 803 quilòmetres, 275 cronometrats, que passa per la província de Santiago del Estero.

Medeiros i De Soultrait

El brasiler Marcelo Medeiros s'ha imposat en els quads i Xavier de Soultrait ha estat el millor amb les motos per davant de Joan Pedredo . “La meva meta és guanyar el Dakar. Per què no fer-ho aquest any”, ha dit el francès. Gerard Farrés ha estat novè i Laia Sanz 24a.