Alonso lluitarà per la 'pole' de les 500 milles d'Indianapolis

Fernando Alonso ha aconseguit classificar-se per lluitar per la 'pole position' de la 101a edició de les 500 milles d'Indianapolis. El pilot asturià ha estat setè en la primera sessió d'entrenaments oficials i, per tant, aquest diumenge lluitarà per les primeres posicions de la graella de sortida d'una cursa que es disputarà el cap de setmana vinent.

En aquesta sessió, els pilots tenien dret a donar quatre voltes i Alonso les ha completat amb una mitja a de 230.034 milles per hora, el setè millor registre. El més ràpid ha estat Ed Carpenter, que ha completat la seva participació amb una velocitat de 230.468 milles per hora.

La primera sessió d'entrenaments oficials ha estat marcada primer per la pluja i després per l'accident de Sebastien Bourdais. I és que quan haurien d'haver començat els entrenaments ha començat a ploure i l'acció a la pista s'ha hagut d' ajornar dues hores. Més tard, just després que Alonso completés la seva participació, els entrenaments s'han hagut de tornar a aturar per un accident. Bourdais ha perdut el control del cotxe en la seva tercera volta i ha xocat violentament contra la tanca de protecció. El francès ha donat mitja volta a l'aire i ha acabat colpejant-se contra la barrera. Per sort per ell, tot ha quedat en un ensurt i ha estat traslladat a l'hospital perquè li facin proves.

El català Oriol Servià, per la seva banda, ha completat la seva participació amb el 24è millor registre. Aquest diumenge se celebrarà la segona part dels entrenaments oficials, en la que els nou millors lluitaran per la 'pole'. Aquests són Ed Carpenter, Takuma Sato, Scott Dixon, JR Hildebrand, Alexander Rossi, Will Power, Fernando Alonso, Tony Kanaan i Marco Andretti.