Anul·len la sisena jornada del Dakar per condicions meteorològiques extremes

La sisena jornada del Ral·li Dakar ha estat suspesa a causa de les condicions meteorològiques "extremes" ja que diversos pilots estan encara en el tram especial del dia. Així ho ha informat aquest dissabte l'organització de la prova a través de les xarxes socials.

Official announcement: Stage 6 is cancelled due to extreme climatic conditions. / La etapa 6 queda anulada debido al mal tiempo. #Dakar2017 pic.twitter.com/RWIN03HvYq