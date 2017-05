Arrenca un Mundial de Trial ple de novetats

Aquest cap de setmana, a Camprodon, arrenca un nou Mundial de Trial a l'aire lliure. Una nova edició, plena de novetats. L'arribada d'un nou promotor, Sport7, ha fet que de cara al 2017 hi hagi molts canvis en el reglament que, en principi, han d'aportar més interès. Aquestes són algunes de les novetats:

Noves categories

No només hi haurà una categoria en el Mundial: a partir d'ara n'hi haurà tres de la categoria masculina ( Trial GP, Trial2 i Trial125) i dues de la femenina ( TrialGP Women i Trial2 Women).

TrialGP estarà reservada només als deu millors pilots de la temporada passada, a més d'una petita selecció de pilots d¡'elit seleccionats per la FIM (Federació Internacional de Motociclisme) i per Sport7 que, en principi, tindran la capacitat d'estar al nivell de la categoria màxima. En tota, hi haurà un mínim de 18 pilots amb motos superiors als 250cc.

Trial2, per la seva banda, deixa de ser Copa del Món per passar a ser Mundial. La categoria estarà limitada a motos de dos temps de 250cc i tan sols puntuaran 8 curses. Trial125, per últim, només tindrà 5 Grans Premis.

Deu curses

La categoria de TrialGP tindrà 10 curses aquest 2017. Hi haurà vuit esdeveniments dels quals sis (les curses europees) es disputaran en una única jornada, mentre que les dues curses que es disputen fora d'Europa (la del Japó i la dels Estats Units) tindran dos dies de competició. "Només hi haurà un dia de competició en les sis curses europees, el que significa que haurem d'estar molt concentrats en tot moment, perquè costarà recuperar més qualsevol error", ha assegurat Toni Bou, pilot de Montesa.

Entrenament classificatori, dissabte

Fins l'any passat, qui liderava el Mundial tenia millor posició de sortida en la cursa. A partir d'ara serà diferent i s'ha decidit que dissabte a la tarda hi haurà un entrenament classificatori per decidir l'ordre de sortida de la cursa de diumenge. Sortirà des de la millor posició el pilot que completi una única zona amb menys errors. En cas d'empat, tindrà posició preferent el pilot que hagi completat la zona més ràpid.

De fet, una altra de les novetats és la instauració d'un horari fix per a les curses europees. Així, els divendres previs a la cursa, a les 15 hores, els pilots podran inspeccionar les xones. Dissabte es faran les verificacions administratives i tècniques i, d'11 a 13 hores els pilots podran entrenar. A les 14.30 hores serà el torn dels aficionats, ja que els pilots tindran un temps per signar autògrafs abans de fer l'entrenament classificatori (15 hores). Diumenge, a les 9 del matí, es donarà la sortida del Gran Premi i el podi serà a les 15:45 hores.

Recorreguts estàndard

A partir d'ara, els recorreguts dels Grans Premis seguiran una pauta. Tindran 15 zones, a les que els pilots hauran de donar dues voltes. En total, els participants tindran un temps màxim de 5 hores per completar el recorregut (dues hores i mitja per cada volta, amb un descans obligatori de 20 minuts entre cadascuna).

Mundial de marques

De cara al 2017, el nou promotor ha volgut donar la mateixa importància a les categories de TrialGP i Trial2. Així, les marques han de seleccionar dos pilots com a màxim de cadascuna de les dues categories per al còmput del campionat de marques. Així, únicament sumaran els punts del pilot millor classificat de cada marca de cadascuna de les dues categories. Aquests són els representants de cada marca per aquest Mundial:

Montesa: Toni Bou i Takahisa Fujinami; Francesc Moret i Gabriel Marcelli

Vértigo: Jeroni Fajardo; Toby Martin

TRS Motorcycles: Adam Raga; Luca Petrella

Gas Gas: James Dabill i Matteo Grattarola; Dani Paz i Gael Chatagno

Beta: Jorge Casales i Loris Gubian; Iwan Roberts i Filippo Locca

Scorpa: Benoit Bincaz; Aniol Gelabert

Calendari

Hi haurà un total de 10 proves. Són aquestes: